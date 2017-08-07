Им стал 34-летний бизнесмен из Уральска Гайса ЖУМАЛИЕВ, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". expo2017 Выпускник Лондонской школы бизнеса, руководитель производственной компании Гайса Жумалиев отметил, что это не первый его визит на Выставку. Юбилейный посетитель находится в Астане с рабочим визитом. Гайса признался, что это событие стало неожиданным для него и, по его мнению, еще больше удивятся супруга и сыновья-близнецы, которые ожидают его дома. - Мне очень приятно, что такого уровня выставка проводится у нас в Казахстане. Я жил несколько лет за границей, два года там учился, четыре – работал и мне очень импонирует, что здесь представили свои павильоны более ста стран. О нас узнают, в свою очередь мы также можем перенять какие-то инновационные технологии от ведущих стран. Сейчас мы видим, сколько туристов приехало, весь мир имеет возможность теперь лучше узнать нашу страну. Я горжусь тем, что Казахстан смог провести ЭКСПО, – отметил Гайса ЖУМАЛИЕВ. Председатель АО "НК "Астана ЭКСПО-2017" Ахметжан Есимов решил лично поздравить юбилейного посетителя и вручить ему памятные подарки. Есимов отметил, что количество посетителей международных павильонов и объектов ЭКСПО превысило 15 миллионов человек. - Я могу сказать, что Гайса нас осчастливил. Выставка, вы знаете, очень большой проект нашего Президента. Каждый участник ЭКСПО-2017 стремится показать лучшее от своей страны. И мы за 30 дней до конца выставки достигли своих плановых показателей – два миллиона посетителей, - заявил Ахметжан Есимов. Кроме того, глава нацкомпании отметил, что благодаря ЭКСПО-2017, экономика столицы ощутила положительный экономический рост. Так, ввод жилья в Астане поднялся на 33%, заполняемость гостиниц выросла с 28% до 60%. Что касается развития сферы туризма, то обращение к туроператорам за время проведения Выставки увеличилось на 78%. Ежедневно в Астану прибывают 7 тысяч человек авиарейсами и 16 тысяч по ж/д. При этом товарооборот в столице вырос на 20%, а востребованность в сфере услуг поднялось 2,5%. Нужно отметить, что 11 июля на Международной специализированной выставке "ЭКСПО-2017" чествовали миллионного посетителя. Ею оказалась 27-летняя жительница Астаны.