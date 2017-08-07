Выпускник Лондонской школы бизнеса, руководитель производственной компании Гайса Жумалиев отметил, что это не первый его визит на Выставку. Юбилейный посетитель находится в Астане с рабочим визитом. Гайса признался, что это событие стало неожиданным для него и, по его мнению, еще больше удивятся супруга и сыновья-близнецы, которые ожидают его дома. - Мне очень приятно, что такого уровня выставка проводится у нас в Казахстане. Я жил несколько лет за границей, два года там учился, четыре – работал и мне очень импонирует, что здесь представили свои павильоны более ста стран. О нас узнают, в свою очередь мы также можем перенять какие-то инновационные технологии от ведущих стран. Сейчас мы видим, сколько туристов приехало, весь мир имеет возможность теперь лучше узнать нашу страну. Я горжусь тем, что Казахстан смог провести ЭКСПО, – отметил Гайса ЖУМАЛИЕВ. Председатель АО "НК "Астана ЭКСПО-2017" Ахметжан Есимов решил лично поздравить юбилейного посетителя и вручить ему памятные подарки. Есимов отметил, что количество посетителей международных павильонов и объектов ЭКСПО превысило 15 миллионов человек. - Я могу сказать, что Гайса нас осчастливил. Выставка, вы знаете, очень большой проект нашего Президента. Каждый участник ЭКСПО-2017 стремится показать лучшее от своей страны. И мы за 30 дней до конца выставки достигли своих плановых показателей – два миллиона посетителей, - заявил Ахметжан Есимов. Кроме того, глава нацкомпании отметил, что благодаря ЭКСПО-2017, экономика столицы ощутила положительный экономический рост. Так, ввод жилья в Астане поднялся на 33%, заполняемость гостиниц выросла с 28% до 60%. Что касается развития сферы туризма, то обращение к туроператорам за время проведения Выставки увеличилось на 78%. Ежедневно в Астану прибывают 7 тысяч человек авиарейсами и 16 тысяч по ж/д. При этом товарооборот в столице вырос на 20%, а востребованность в сфере услуг поднялось 2,5%. Нужно отметить, что 11 июля на Международной специализированной выставке "ЭКСПО-2017" чествовали миллионного посетителя. Ею оказалась 27-летняя жительница Астаны.