иллюстративное фото из архива "МГ" На 165 километре трассы Атырау-Индер произошло столкновение легковушки и грузовика. - ДТП произошло в 12 часов ночи. Автомобиль марки "Мерседес Бенс" выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовой машиной "МАЗ 54 4008". Из-за столкновения загорелся легковой автомобиль - заживо сгорели водитель и двое пассажиров, - сообщили в пресс-службе ДВД Атырауской области. Водитель грузовика, который является жителем ЗКО, не пострадал. - Известно, что за рулем легкового авто был житель Атырауской области, личности других погибших устанавливаются, - уточнили в пресс-службе.