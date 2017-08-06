Иллюстративное фото из архива "МГ" Вице-министр труда и социальной защиты Светлана Жакупова объяснила новый механизм, по которому с 1 июля 2018 года будут получать пенсию казахстанцы. В новой системе пенсия будет назначаться в зависимости от стажа участия в пенсионной системе. При этом будет учитываться не только период поступлений пенсионных отчислений в накопительную пенсионную систему после 1998 года, но и трудовой стаж до 1998 года. По словам Жакуповой, человек теперь не обязан дожидаться пенсионного возраста, чтобы начать получать выплаты, достаточно лишь иметь за плечами необходимый стаж. "Если выработан человеческий ресурс и человек уже не может или, возможно, не желает работать до 63 лет, то нужно понимать, что человек должен иметь стаж не менее 30-35 лет. Допускаем, что он всю свою сознательную жизнь проработал, тогда начисления будут идти следующим образом: базовая пенсионная выплата с 1 июля 2018 года будет исчисляться в зависимости от стажа, который человек выработал до 1 января 1998 года в солидарной системе. И после 1 января 1998 года по исчисленным и перечисленным пенсионным взносам. То есть количество месяцев будет учитываться. Допускаем, что человек в 60 лет принял решение, что он больше работать не будет, но ему пенсия всё равно будет назначаться по достижению возраста 63 лет. Заработная плата будет, возможно, браться за последние три года по достижению 60 лет, но хочу отметить, что, возможно, человек в 45 занимал хорошую должность с соответствующим окладом, тогда, соответственно, система исчисления доходов сама будет выставлять выгодный вариант. То есть самую высокую заработную плату считает, и из неё исчисляет размер пенсии. Переживать здесь не нужно, но желательно всё же стаж иметь как можно больше", – подчеркнула спикер. В министерстве думают, что такой подход восстанавливает справедливость в отношении лиц, получающих сегодня минимальную пенсию, хотя имеющих 30-40 лет трудового стажа. Для лиц, имеющих стаж более 33 лет до 1998 года или с учётом стажа после 1998 года размер базовой пенсии будет увеличен в два раза по сравнению с текущей. Если данный момент эта цифра составляет 12 тысяч тенге, то с 1 июля 2018 года пенсионеры будут получать более 24 тысяч тенге в дополнение к солидарной и накопительной пенсии. Для примера Жакупова сообщила, что с нововведением для 2,1 млн пенсионеров базовая пенсия повысится в 1,8 раза (44,7% будут получать свыше 74% от прожиточного минимума, 45,2% будут получать 100%). "Почему было принято решение, что по базовой пенсии мы будем переходить на исчисление стажа. Во-первых, мы смотрели поведение нашего общества. Накопительная пенсионная система внедрялась в 1998 году с 1 января. Как вы знаете, требовалось перечисление пенсионных взносов от получаемой заработной платы. То есть в полном объёме, полный период своевременно должны были перечислять работодатели. Люди, которые достигали возраста, начинали усиленно уплачивать взносы только при достижении пенсионного возраста. То есть на протяжении восьми лет не платили, а потом последние два года усиленно платили пенсионные взносы, перечисляли, лишь бы приняли и был размер пенсии. Вся эта динамика шла таким образом, что если выходило на пенсию около 120 тысяч человек, то минимум 50% из них платили взносы только три-четыре года до пенсии, но не более. Это поведенческая причина, чтобы стимулировать наших граждан работать в формальном секторе, перечислять взносы и получать пенсию. Поэтому было принято решение, что пенсионная выплата будет выплачиваться не всем одинаково. Например, сидит человек дома и получает 14 466 тенге. И тот, кто без работы не мыслит своей жизни, тоже получает ту же сумму. Чтобы была определённая социальная справедливость, было принято решение, что для назначения будут исчисляться и приниматься оба стажа", – пояснила Жакупова. Кроме того, в ведомстве предусмотрели меры досрочного выхода на пенсию граждан, работающих во вредных и опасных условиях труда. При этом напомнили: если сумма обязательных пенсионных взносов, отчисляемых самим работником с 1998 года, взносов работодателей, осуществляемых с 2014 года, и добровольных пенсионных отчислений будет достаточна для покупки пенсионного аннуитета (для мужчин – 7 098 035 тенге, для женщин – 9 890 035 тенге), то гражданин может выйти на пенсию уже в 50 лет. По информации ЕНПФ, таким правом воспользовались 640 человек, занятых во вредных условиях труда. К 2019 году ещё порядка 1000 человек будет иметь достаточно накоплений для покупки такого аннуитета. Два миллиона казахстанских пенсионеров уже получили повышение пенсий на 20% по сравнению с прошлым годом. А со следующего года помимо ежегодной индексации, превышающей инфляцию, пособия для 460 тысяч инвалидов вырастут на 16%, пообещали в министерстве.