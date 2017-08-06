Один из них расположен в районе областной больницы. Сквер, в котором установлен бюст Пушкина, уже давно нуждается в реконструкции. В этом году на его ремонт выделено более 53 млн тенге. Бюст Пушкина- это памятник местного значения. Он находится под охраной государства еще с советских времен. Но вандалам это не объяснишь. Поэтому на постаменте не раз появлялись надписи краской. А ведь бюст Пушкина изготовлен на народные деньги. Он- копия памятника, стоящего в Москве на Пушкинской площади. Сквер воздвигли в 1899 году в честь 100-летия со дня рождения великого поэта. В этом году подрядчики приступили к ремонту традиционного места отдыха горожан. - Выделено 166 млн тенге на два сквера - один из них находится в районе областной больницы, второй - это пешеходный бульвар между четвертым и шестым микрорайонами. В сквере Пушкина будут высажены деревья, уложена брусчатка, появятся дорожки. Также здесь установим лавочки, - отметил руководитель отдела ЖКХ и жилищной инспекции г.Уральска Бауыржан Тухфатов. В Уральске насчитывается 54 сквера. 32 из которых были благоустроены за последние 7 лет. Сейчас разрабатывается проектно-сментая документация на ремонт еще нескольких мест отдыха. - В советские времена сквер Пушкина был очень популярен. Здесь показывали кино, играла музыка, организовывали танцы. Отлично, что этот сквер вновь оказался в центре внимания городских властей, - заявил житель города Александр Дикин. На ремонт пешеходного бульвара между 4 и 6 микрорайонами выделено 113 млн тенге. Руслан Алимов