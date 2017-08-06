На сайте NASA опубликована вакансия "офицера планетарной защиты" с заработной платой до 187 тысяч долларов в год, сообщает РИА Новости.Уточняется, что в обязанности "офицера планетарной защиты" будет входить защита других планет от земного биологического материала, и наоборот. Также он будет обязан руководить планетарной защитой и обеспечивать реализацию ее программы в рамках космических миссий NASA. Идеальный кандидат должен иметь за плечами минимум год работы на высоком посту в госучреждении, разбираться во всем, что касается планетарной защиты, обладать достаточным инженерно-техническим опытом и быть готовым к постоянным разъездам. Кроме того, он должен будет обладать дипломатическими навыками и уметь принимать выгодные для всех решения по итогам очень сложных многосторонних дискуссий.