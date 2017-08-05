Иллюстративное фото с сайта anti-maidan.com С 1 января 2018 года заработает новая система электронного декларирования товаров. Систему в пилотном варианте опробовали в регионах республики. Об этом сообщает министерство финансов РК. Бизнесменам в регионах продемонстрировали основные модули системы: саморегистрация пользователей, предварительное информирование, процедура таможенного транзита, таможенная очистка товаров, система управления рисками, лицевые счета. В тестовом режиме на 1 июля 2017 года системой обработано 25 848 деклараций. Обучение работе с новой системой прошли работники Комитета государственных доходов, организовали видеообучение для таможенных представителей и участников внешнеэкономической деятельности. Система «АСТАНА-1» разрабатывается с учетом положений нового Таможенного кодекса ЕАЭС, который вступит в силу с 1 января 2018 года. До конца 2018 года будут выданы все разрешительные документы по экспортно-импортным операциям посредством единого окна, с последующим исключением их из ГБД «Е-лицензирование». Ожидается, что к 2019 году автоматизация процесса выдачи разрешительных документов сократит издержки участников внешнеэкономической деятельности. Так, в уполномоченных госорганах ликвидируются ненужные дублирующие функции (например, по проверке реквизитов УВЭД и т. д.). За счет этого сократится время выдачи разрешительного документа. Упростится процедура подтверждения наличия документа — все разрешения будут в одной информационной системе, к которой имеется доступ у должностного лица таможенного органа. В данном случае разрешительный документ уже не нужно будет представлять в таможенный орган. Механизм единого окна по экспортно-импортным операциям позволит отследить всю цепь поставки товаров с момента регистрации заинтересованных лиц до выпуска товаров и последующего аудита их деятельности. Впредь участники ВЭД смогут без проблем получить необходимые «разрешения» и лицензии, а также сведения о них для таможенной очистки товаров, поскольку все действия будут производиться только через одну информационную систему. А уполномоченным госорганам станет проще вести мониторинг по выдаче документов.