В этом году аграрии региона засеяли 493 тысячи гектаров. Чуть больше половины от этого объема составляют зерновые культуры. Из-за июньских дождей уборка началась на 10 дней позже обычного срока. Но в управлении сельского хозяйства отметили, что в этом году урожай может быть собран больше прошлогоднего. - На данный момент убрано 49 тысяч га. В основном это озимые культуры. Ими в этом году засеяно 73 тыс га. Средняя урожайность составляет 22,7 центнеров с га, - сообщил заместитель управления сельского хозяйства ЗКО Серик Нурмаганбетов. В прошлом году аграрии собрали 309 тысяч тонн зерна. Этого объема полностью хватило, чтобы обеспечить продовольственную безопасность, заложить семена и оставить часть урожая про запас. Руководитель крестьянского хозяйства из Зеленовского района Абай Жангалиев говорит, что он всю жизнь занимается выращиванием хлеба. - В этом году в нашем хозяйстве уборке подлежит 7,5 тысяч га. Мы уже убрали порядка 70% площадей. Урожайность составляет 25 центнеров с гектара”, - отметил Абай Жангалиев. На хлебоприемных предприятиях зерно сейчас принимают по 38 тысяч тенге за 1 тонну.