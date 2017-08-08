Скриншот с видео Сразу две плантации лотоса зацвели на территории Курмангазинского приписного охотничьего хозяйства на Туркинском ильмене. Первое поле в радиусе составляет 300 метров, второе - 500 метров. По словам специалистов, на территории Атырауской области лотос стал расти около 5 лет назад. Первым его цветение увидели жители Курмангазинского района. - Лотос перебрался к нам с территории России, с Астраханского заповедника, поначалу его было очень мало, но за пять лет растение переместилось самопроизвольно в северо-восточном направлении на территорию Казахстана, и теперь радует глаз местного туриста. Сейчас лотос произрастает на двух небольших плантациях, но мы уверены, что с каждым годом он будет разрастаться, - рассказал директор Атырауского представительства Республиканской ассоциации общественных объединений охотников и субъектов охотничьего хозяйства «Кансонар» Александр ИВАСЕНКО. На территории Курмангазинского района из-за сильной жары лотос расцвел очень рано - в начале августа, сами специалисты ожидали, что это произойдет в 20 числах этого месяца. Период цветения растения - 10-15 дней. По словам специалистов, лотос для размножения выбирает территорию с максимально благоприятной экологией, раз уж растение выбрало нефтяной регион, вполне возможно, что в скором будущем атырауский лотос станет своеобразным туристическим брендом.y_xhdtRLUMo