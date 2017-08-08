Фото предоставлено пресс-службой акимата Актюбинской области По данным заместителя акима области Кайрата БЕКЕНОВА, в первом полугодии в регионе модернизировано 10 предприятий на общую сумму 6 млрд тенге. В их числе ТОО «Восход-Oriel», АО «КМК Мунай», Актюбинский завод ферросплавов, ТОО «Энергосистема», АО «АЗХС» и другие. Как стало известно, модернизация производств позволила повысить производительность труда на 9% с 9 до 9,8 тысячи долларов США, снизить риск возникновения травматизма на 5%, уменьшить себестоимость добычи и переработки продукции на 2%, а также улучшить экологическую обстановку в регионе. При этом ни одного рабочего места сокращено не было. До конца этого года будут модернизированы еще не менее 10 предприятий. В общей сложности в ближайшие пять лет в Актюбинской области планируется модернизировать предприятия на общую сумму 400 млрд тенге. В том числе предприятия добывающей, металлургической, химической промышленности, машиностроительной отрасли и другие. - Модернизация производств позволит сделать продукцию более конкурентоспособной и экспортоориентированной на мировом рынке. Экспорт актюбинской продукции, которая сегодня поставляется в 50 странах мира, планируется увеличить до 3,2 млрд долларов США, - отметил Кайрат БЕКЕНОВ. Кроме того, такими крупными предприятиями региона как «Казхром», «АРБЗ», «АМК» начата работа по внедрению элементов Индустриализации 4.0, которая уже до конца года даст дополнительный рост выпускаемой продукции и поднятия производственно-управленческих технологий на новый уровень. -Мы должны принять все меры, чтобы выполнить поручение главы государства и войти в 30-ку наиболее развитых государств мира. Руководителям промышленных предприятий нужно внимательно следить за внедрением новых технологий и инноваций. Необходимо более тесно работать с научными учреждениями и учеными. Только тогда мы сможем выпускать конкурентоспособную продукцию, - резюмировал итоги совещания Бердыбек САПАРБАЕВ.