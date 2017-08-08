Иллюстративное фото с сайта iStory.kz Как сообщили в пресс-службе ДВД Актюбинской области, в Илекский отдел полиции УВД г.Актобе обратился 19-летний житель Алматы с заявлением на малознакомого гражданина, который пообещал помочь выиграть тендер и взял за услугу 1 миллион 50 тысяч тенге. - Полицейские в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержали подозреваемую – 34-летнюю жительницу г. Актобе, ранее судимую за аналогичные преступления. По факту возбудили уголовное дело по статье 190 ч 1. УК РК «Мошенничество». Проводится досудебное расследование, - рассказали в пресс-службе ДВД. Кроме того, полицейские рекомендуют гражданам быть бдительными и осторожными при общении с незнакомыми людьми. Чтобы не стать жертвой аферистов, все вопросы следует решать в законном порядке и не рассчитывать на помощь сомнительных лиц.