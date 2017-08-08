Руководитель Водолазно-спасательной службы ОСО ДЧС ЗКО Еремеев сообщил, что 6 августа во время проведения совместного профилактического рейда спасателей ОСО ДЧС Западно-Казахстанской области с сотрудниками местной полицейской службы по реке Чаган на середине водоема были замечены дети, пытавшиеся удержаться за спускающийся надувной матрас. Спасатели на катере подплыли к терпящим бедствие мальчикам и извлекли их из воды. - На момент спасения дети были испуганы, наблюдались первые симптомы переохлаждения. Дети были спасены и доставлены на берег. Они рассказали, что не заметили, как оказались посреди водоема, после чего их матрас начал неожиданно спускать воздух. Кроме того, спасатели установили, что дети в возрасте 8 и 12 лет пришли на речку без взрослых, - рассказал Еремеев. - На берегу детям была оказана психологическая помощь, спасатели разъяснили им о правилах безопасности на воде.