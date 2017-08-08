Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказала и. о. руководителя управления образования Зауре ГУМАРОВА, официальное письмо о переносе начала учебного года уже пришло из министерства образования и науки. - На 1 сентября выпадает празднование первого дня праздника Курбан Айт. В связи с этим первый звонок пройдет в школах области 2 сентября, - пояснила Зауре ГУМАРОВА. Стоит отметить, что в 2017 году в первые классы пойдут 11 802 ученика, из них шестилетних - 8798 детей и 3004 детей, которым уже исполнилось семь лет.