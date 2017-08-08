Иллюстративное фото с сайта kapital.kz За первый квартал 2017 года инвестиционный доход, рассчитанный в базовой валюте, составил 1,3 млрд долларов, сообщили в Национальном банке РК. Как пояснили в Нацбанке, согласно действующим правилам осуществления инвестиционных операций Национального фонда РК, базовой валютой Национального фонда РК для целей оценки доходности управления его активами является доллар США. А убыток в 784 млрд тенге, о котором накануне рассказал Денис Кривошеев, произошёл после переоценки валютных активов фонда в тенге. "Указанный в публикации инвестиционный убыток в размере 784 млрд тенге является нереализованным убытком за первый квартал 2017 года в результате переоценки валютных активов фонда в тенге. Укрепление курса национальной валюты по отношению к доллру с 333.29 (по состоянию на 31.12.2016 года) до 314.79 (по состоянию на 31.03.2017 года) способствовало возникновению отрицательной курсовой разницы при расчёте совокупного дохода (убытка), образовавшегося из-за изменения стоимости валютных активов фонда выраженной в тенге за отчётный период", – пояснили в Нацбанке. По предварительным данным Нацбанка, инвестиционный доход Национального фонда РК за первое полугодие 2017 года составил 2,4 млрд долларов. Ежеквартальный отчёт Нацбанк предоставляет Министерству финансов не позднее 60 календарных дней, следующих за отчётным периодом. "В соответствии с утверждённой в конце 2016 года Концепцией формирования и использования средств Национального фонда одним из принципов формирования и использования средств Национального фонда является обязательность опубликования Министерством финансов утверждённых показателей Национального фонда, отчётов о его формировании и использовании его средств, а также отчётов об их инвестиционном управлении с указанием результатов по доходности за последние 5 и 10 лет и с начала управления", – говорится в сообщении Национального банка.