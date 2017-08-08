О новых проектах в агропромышленном комплексе рассказал аким г.Уральска Мурат МУКАЕВ. Так по его словам, в настоящее время в Уральске реализуется и планируется к реализации ряд проектов. - ТОО «ПОШ-Руно» ведет строительство предприятия по первичной переработке шкур и шерсти, стоимость проекта составляет более 2 миллиардов тенге. ИП «Табенов» планируется строительство цеха по переработке масличных культур в районе села Серебряково. Также крестьянское хозяйство «Али» в районе села Маштаково планирует строительство молочно-товарного фермы на 50 голов и тепличного комплекса. Кроме того ТОО «Уральский тепличный комбинат» планирует строительство тепличного комплекса площадью 55 тысяч квадратных метров в районе поселка Зачаганск, стоимость проекта свыше 2 миллиардов тенге, - рассказал Мурат МУКАЕВ. Как стало известно, ведется работа по поиску инвесторов для строительства овощехранилища, отвечающего современным требованиям, где будет предусмотрена переработка, транспортировка и сбыт готовой продукции. Стоит отметить, что участок под размещение овощехранилища определен. - В целях обеспечения жителей города доступной продукцией, а также содействия сельхозпроизводителям в реализации собственной продукции без посредников по улице Ихсанова проводятся расширенные сельскохозяйственные ярмарки. В ярмарках участвуют сельхозпроизводители и перерабатывающие предприятия районов области и города, - отметил градоначальник. Между тем, с целью повышения эффективности использования земель сельхозназначения проводится работа по восстановлению оросительных систем в поселках Круглоозерный и Зачаганск, которые будут подпитывать сельхозугодия на общей площади более 3 тысяч гектаров, за счет чего планируется увеличение площадей под овоще-бахчевые культуры и картофель.