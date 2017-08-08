Мужчина из села Достык Сабыргали СИСЕНОВ получил государственную поддержку в рамках проекта «Бастау Бизнес» для начинающих предпринимателей, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». Иллюстративное фото из архива "МГ" Предприниматель Сабыргали СИСЕНОВ залил фундамент будущего цеха по производству нерафинированного подсолнечного масла в поселке Достык. Он 10 лет привозил на реализацию семечки из России. Теперь весь процесс обработки семян подсолнечника мужчина планирует делать сам. Для этого по программе он закупил все необходимое оборудование. Стоимость проекта 3 млн. 400 тысяч тенге. – Если брать семечки у нас «с поля», то они мне обойдутся дешевле, – рассказывает предприниматель. – Поэтому я купил специальный станок, который сортирует крупные и мелкие. После этого крупные семечки можно реализовывать, а мелкие – на масло пустить. Ранее семечки я возил в Россию, жмых там оставлял, к тому же платил за эту работу. Проект «Бастау Бизнес» включен в программу развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017-2021 годы. Всем начинающим предпринимателям необходимы знания, как правильно вести свой бизнес, оформить грамотно кредит, да еще с низкой процентной ставкой, куда вложить средства, как найти подходящую команду и наладить свой бизнес. Этому и учат курсы программы «Бастау Бизнес». Ее слушателями также становятся и опытные предприниматели. По словам бизнес-тренера Куанышбека Ерниязова, программа «Бастау Бизнес» направлена на обучение будущих бизнесменов и доступна для сельчан. Проект является лидером по Казахстану, входит в пятерку лучших. 30-дневные курсы по 12 дисциплинам проводились в пяти районах области. – Для удобства сельчан мы их обучаем по месту жительства, – говорит Куанышбек Шинбулатович. – В Переметном, Мичуринском сельском округе и в Дарьинске Зеленовского района необходимые знания получили 93 человека. К тому же, по первому потоку профинансировано 18 проектов на сумму 57 млн. 600 тысяч тенге. Во втором потоке финансирование получили пять предпринимателей на общую сумму 35,6 млн. тенге. По третьему потоку – мы ожидаем дополнительное финансирование. Во время обучения все участники получают консультации по оформлению необходимых документов, земельным вопросам. А по окончанию курсов каждый слушатель готовит свой бизнес-план. Из трех потоков четверо обучившихся получили землю, пятеро – решили открыть бизнес на свои средства. Участие в проекте дает самое главное – знание. Источник: Приуралье