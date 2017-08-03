1 августа прошло значимое событие для компании – на строевом плацу отличившимся охранникам были вручены грамоты за вклад в дело борьбы с преступностью и соблюдения общественного порядка в городе Уральск, подписанные руководством ДВД области. IMG_4770 kms logoНеслучайно на законодательном уровне именно частным охранным предприятиям оказано доверие, которое основано на взаимодействии с органами полиции. Сотрудники компании «Охрана–КМС», ежедневно сталкиваясь с опасностью, а порой рискуя жизнью, способны всегда оказать сопротивление злоумышленникам. Охранники выходят на «передовую» и защищают имущество, а зачастую и жизнь наших граждан. – В рамках сотрудничества департамента внутренних дел Западно–Казахстанской области и компании «Охрана–КМС» охранники предприятия, находясь на патрулировании вверенных охраняемых объектов, моментально реагируют на все поступающие сигналы тревоги и производят задержание нарушителей правопорядка. После задержания сотрудники охранной компании, четко взаимодействуя с полицией и соблюдая нормативно–правовые акты, передают злоумышленников в руки правоохранительных органов ЗКО. За оперативную службу и проявленный профессионализм при задержании правонарушителей мы поблагодарили особо отличившихся охранников и вручили им грамоты за вклад в дело обеспечения общественного порядка и безопасности на территории областного центра. Желаем им и в дальнейшем нести успешно свою службу по безопасности на благо нашей родины, – сказал начальник отдела контроля за охранной деятельностью ДВД ЗКО полковник полиции Рафаэль САЙФУТДИНОВ. Вот уже более 14 лет ТОО «Охрана–КМС» является одним из лидирующих охранных предприятий нашей области и наряду с обеспечением охраны вверенных компании объектов не раз оказывала содействие правоохранительным органам при задержании нарушителей правопорядка и опасных преступников. – В нашей компании работает много молодых специалистов, которым прививаются, прежде всего, такие качества, как добросовестность, исполнительность, уверенность в себе и находчивость, устойчивость восприятия стрессовых ситуаций и быстрая реакция в принятии профессиональных действий при критических ситуациях, – говорит начальник штаба ТОО «Охрана–КМС» Людмила АЛЯМКИНА. IMG_4786 Одним из таких профессионалов своего дела является старший охранник мобильной группы Роман ЖУМАЛИЕВ, который, несмотря на сравнительно небольшой стаж работы (1,5 года), уже занимает ответственную должность по организации рабочего процесса мобильной группы и отличился при задержании злоумышленников во время патрулирования охраняемого объекта. – Для меня врученная грамота от департамента внутренних дел нашей области является почетной, я рад и горжусь, что работаю в достойной компании «Охрана–КМС». Все мои коллеги и я в том числе с достоинством выполняем свою почетную миссию и впредь нами будет продолжена работа по охране доверенных нашей компании объектов и по обеспечению правопорядка на территории города и области, – поделился Роман ЖУМАЛИЕВ. Постоянными партнерами охранной компании являются как государственные, так и частные предприятия города и области, среди которых акиматы, медицинские учреждения, банки, торговые дома, спортивные комплексы, частные дома и квартиры. Охранное предприятие в своей рабочей деятельности использует самое передовое и усовершенствованное техническое оборудование, идет «в ногу со временем» и вводит в работу новые технологии в области безопасности. Следует отметить, что за активную жизненную позицию и значительный вклад в обеспечение охраны общественного порядка при тесном взаимодействии с органами полиции компания «Охрана–КМС» неоднократно отмечалась руководством ДВД ЗКО. Лицензия №14008541 от 12.06.2014г. выдана отделом гос. охраны ДВД ЗКО МВД РК. Новости Компаний.