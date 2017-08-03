Неслучайно на законодательном уровне именно частным охранным предприятиям оказано доверие, которое основано на взаимодействии с органами полиции. Сотрудники компании «Охрана–КМС», ежедневно сталкиваясь с опасностью, а порой рискуя жизнью, способны всегда оказать сопротивление злоумышленникам. Охранники выходят на «передовую» и защищают имущество, а зачастую и жизнь наших граждан. – В рамках сотрудничества департамента внутренних дел Западно–Казахстанской области и компании «Охрана–КМС» охранники предприятия, находясь на патрулировании вверенных охраняемых объектов, моментально реагируют на все поступающие сигналы тревоги и производят задержание нарушителей правопорядка. После задержания сотрудники охранной компании, четко взаимодействуя с полицией и соблюдая нормативно–правовые акты, передают злоумышленников в руки правоохранительных органов ЗКО. За оперативную службу и проявленный профессионализм при задержании правонарушителей мы поблагодарили особо отличившихся охранников и вручили им грамоты за вклад в дело обеспечения общественного порядка и безопасности на территории областного центра. Желаем им и в дальнейшем нести успешно свою службу по безопасности на благо нашей родины, – сказал. Вот уже более 14 лет ТОО «Охрана–КМС» является одним из лидирующих охранных предприятий нашей области и наряду с обеспечением охраны вверенных компании объектов не раз оказывала содействие правоохранительным органам при задержании нарушителей правопорядка и опасных преступников. – В нашей компании работает много молодых специалистов, которым прививаются, прежде всего, такие качества, как добросовестность, исполнительность, уверенность в себе и находчивость, устойчивость восприятия стрессовых ситуаций и быстрая реакция в принятии профессиональных действий при критических ситуациях, – говоритОдним из таких профессионалов своего дела является, который, несмотря на сравнительно небольшой стаж работы (1,5 года), уже занимает ответственную должность по организации рабочего процесса мобильной группы и отличился при задержании злоумышленников во время патрулирования охраняемого объекта. – Для меня врученная грамота от департамента внутренних дел нашей области является почетной, я рад и горжусь, что работаю в достойной компании «Охрана–КМС». Все мои коллеги и я в том числе с достоинством выполняем свою почетную миссию и впредь нами будет продолжена работа по охране доверенных нашей компании объектов и по обеспечению правопорядка на территории города и области, – поделился Роман ЖУМАЛИЕВ. Постоянными партнерами охранной компании являются как государственные, так и частные предприятия города и области, среди которых акиматы, медицинские учреждения, банки, торговые дома, спортивные комплексы, частные дома и квартиры. Охранное предприятие в своей рабочей деятельности использует самое передовое и усовершенствованное техническое оборудование, идет «в ногу со временем» и вводит в работу новые технологии в области безопасности. Следует отметить, что за активную жизненную позицию и значительный вклад в обеспечение охраны общественного порядка при тесном взаимодействии с органами полиции компания «Охрана–КМС» неоднократно отмечалась руководством ДВД ЗКО. Лицензия №14008541 от 12.06.2014г. выдана отделом гос. охраны ДВД ЗКО МВД РК. Новости Компаний.