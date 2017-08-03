1 августа в Атырау стартовало профилактическое мероприятие "Должник", сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото с сайта DailyNews.kz Иллюстративное фото с сайта DailyNews.kz Сотрудники полиции, судебные исполнители, а также представители СМИ начали совместный обход по адресам должников, которые укрываются от уплаты штрафов, наложенных за административные нарушения. В частности, разыскиваются нарушители правил дорожного движения и злостные неплательщики алиментов. - В первые дни работа будет проходить в профилактических целях. Если должник в последующие дни проигнорирует действия группы, то мы начнем принимать конкретные меры. В рамках закона, согласно 785 ст. КоАП РК, водителей, уклоняющихся от уплаты штрафов, будут выявлять, останавливать и водворять их автомобили на штрафстоянки до погашения долга, - сообщил начальник отдела административной практики УАП ДВД Атырауской области Досай ЖУПКАЛИЕВ. Всего в первом полугодии в области сотрудниками административной и местной полиции выявлено почти 70 тысяч нарушений, взыскано штрафов на сумму 272 млн тенге. По словам полицейских, штрафы не уплачены по каждому второму протоколу. Акция продлится до 30 августа. Ерлан ОМАРОВ