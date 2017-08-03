Иллюстративное фото с сайта DailyNews.kz Сотрудники полиции, судебные исполнители, а также представители СМИ начали совместный обход по адресам должников, которые укрываются от уплаты штрафов, наложенных за административные нарушения. В частности, разыскиваются нарушители правил дорожного движения и злостные неплательщики алиментов. - В первые дни работа будет проходить в профилактических целях. Если должник в последующие дни проигнорирует действия группы, то мы начнем принимать конкретные меры. В рамках закона, согласно 785 ст. КоАП РК, водителей, уклоняющихся от уплаты штрафов, будут выявлять, останавливать и водворять их автомобили на штрафстоянки до погашения долга, - сообщил начальник отдела административной практики УАП ДВД Атырауской области Досай ЖУПКАЛИЕВ. Всего в первом полугодии в области сотрудниками административной и местной полиции выявлено почти 70 тысяч нарушений, взыскано штрафов на сумму 272 млн тенге. По словам полицейских, штрафы не уплачены по каждому второму протоколу. Акция продлится до 30 августа.