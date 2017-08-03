Фото из архива "МГ" Как рассказали в ДЧС ЗКО, с 30 июля три пожара произошло только в Бокейординском районе. - 30 июля пожар произошел в Сайхинском сельском округе, данные по площади пожара еще не поступили от акимата Сайхинского сельского округа в ДЧС ЗКО. 31 июля в Бесенском сельском округе этого же района сгорело порядка трех тысяч гектар, на следующий день, 31 июля, 500 гектаров сгорело в Сайхинском сельском округе , - отметили в ДЧС ЗКО. Все пожары в Бокейординском районе зарегистрированы как степные. - 30 июля в Казталовском районе был зарегистрирован один степной пожар на площади 228 гектаров. На месте пожара погибло 360 голов мелкорогатого скота, на месте был с обширными ожогами был госпитализирован 27-летний пастух , - рассказали в ДЧС ЗКО. - 1 августа пожар был в Каратюбинском районе, площадь пожара еще официально не предоставлена, однако известно, что повреждено 37 опор электролиний. Кроме того, 30 июля в Акжайыкском районе произошел лесной пожар. - Пожар был ликвидирован на следующий день, площадь горения составила 42 гектара, - пояснили в ДЧС ЗКО.