Иллюстративное фото из архива "МГ" В мероприятии с венгерской стороны также принимали участие чрезвычайный и полномочный Посол Венгерской Республики А.Барани, руководитель Национального научного центра и представители Министерства сельского хозяйства Венгрии. Необходимо отметить, что Казахстан и Венгрия имеют многолетний опыт сотрудничества в сфере сельского хозяйства. Так, внешнеторговый оборот Казахстана с Венгрией по сельскохозяйственной продукции и продуктам ее переработки в 2016 году составил 6,3 млн. долл. США. Экспорт сельхозпродукции Казахстана в Венгрию за прошлый год по сравнению с 2015 годом вырос более чем в 1,5 раза. Основными экспортируемыми из Казахстана в Венгрию сельскохозяйственными товарами являются семена льна, мороженная рыба, овощи бобовые сушеные и др. Также в рамках встречи, в целях развития сотрудничества в сфере научных сельскохозяйственных исследований и образования, стороны подписали Соглашение о сотрудничестве между НАО «Национальный аграрный научно-образовательный центр» (НАНОЦ) и Национальным аграрным исследовательским инновационным центром (NAIK). Кроме того заключены меморандумы о взаимопонимании между Казахским Национальным Аграрным Университетом, Казахским научно-исследовательским институтом рыбного хозяйства и NAIK. «Мы заинтересованы в изучении успешных венгерских технологий и ноу-хау в области сельского хозяйства», в привлечении венгерских инвестиций, в частности используя потенциал Казахстанско-Венгерского инвестиционного фонда прямых инвестиций, — отметил в заключении К.Айтуганов. Пресс-служба МСХ РК