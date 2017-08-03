Следственные органы пока не установили виновных, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Иллюстративное фото из архива "МГ" Со слов заместителя прокурора ЗКО Александра ЦУРАНКОВА, на данный момент уголовное дело по факту кражи сайгачьих рогов, которые были изъяты при задержании браконьера, приостановлено. - Сумма ущерба оценивается в 170 млн тенге. Уголовное дело было возбуждено по статье "Хищение", однако пока следствие приостановлено, так как виновное лицо не было установлено, - заявили в прокуратуре. Напомним, в 2016 году на железнодорожном вокзале Уральска был задержан мужчина с крупной партией сайгачьих рогов. Сотрудниками полиции было обнаружено и изъято 402 рогов сайги на общую сумму 170 млн тенге. Вещдоки - изъятые рога - были помещены в камеры хранения ДВД ЗКО. Кража вещдоков произошла 9 мая нынешнего года. Так как рога сайгаков являются скоропортящимся продуктом, вещдоки сотрудниками ДВД ЗКО были сданы на хранение индивидуальному предпринимателю. С его склада они были похищены.  