Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе ДГД ЗКО, службой экономических расследований ДГД ЗКО окончено производством уголовное дело в отношении руководства ТОО «Газ-С», которое в период с 2010 по 2012 годы путем внесения искаженных данных о доходах и расходах в декларации не платили налоги в особо крупном размере. - В ходе расследования стало известно, что руководитель ТОО «Газ-С» Жонисов вместе с главным бухгалтером этого же ТОО Карташовой не оплатили в госбюджет налоги в размере 258,2 млн тенге. При проведении налоговой проверки установлен факт несоответствия бухгалтерского учёта бухгалтерии 1C и первичные бухгалтерские документы с данными налоговых деклараций ТОО, сданных в ДГД за два года, - рассказали в пресс-службе ДГД ЗКО. В результате проведенной комплексной налоговой проверки, ТОО «Газ-С» налоговыми органами были доначислены (выявлены) КПН (корпоративный подоходный налог) в сумме 136 887 225 тенге и НДС в сумме 121 333 695 тенге. При этом причиной доначисления стали расхождения между бухгалтерскими данными и налоговыми декларациями где, налогоплательщиком завышен, либо занижен совокупно - годовой доход, а также занижены обороты по реализации и по приобретению товаров, работ и услуг. При проведении налоговой проверки установлен факт несоответствия бухгалтерского учёта (бухгалтерии 1C, первичные бухгалтерские документы) с данными налоговых деклараций ТОО сданных в налоговые органы в указанный период. Приговором Уральского городского суда Жонисов признан виновным и ему назначили наказание в виде 4,8 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, а также с лишением права заниматься предпринимательской деятельностью на срок до 3 лет. Главный бухгалтер Карташова также была признана виновной. Ей суд назначил ограничение свободы на срок 2,6 года.