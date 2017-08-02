Люди жалуются, что от дождя и палящего солнца им негде укрыться. Пенсионерка Ольга ЯХНО рассказала, что видела, как рабочие подъехали демонтировать автобусный павильон. Он был сделан из бетонных плит. На вопрос, кто им дал такое задание, подрядчики ответили что-то невразумительное. - Когда вечером возвращалась с дачи, павильона уже не было. Остались одни дыры в асфальте. Соседи говорят, что павильон с названием «Третья дачная» появился на остановке «Вторая дачная, поворот». Сейчас нам от дождя и солнца негде спрятаться, - говорит пожилая женщина. Почти три месяца люди вынуждены обходиться без автобусного павильона. Местный старожил Сергей АБЛАЕВ возмущен - ему здоровье не позволяет стоять в ожидании общественного транспорта. - У меня протез. Я не могу стоять. Мне нужно посидеть в ожидании автобуса. Почему местные власти снесли павильон и вместо него ничего не поставили? - спрашивает Сергей АБЛАЕВ. В городском отделе пассажирского транспорта и автомобильных дорог сообщили, что по трассе в аэропорт были обновлены автобусные павильоны. На них появились логотипы ЭКСПО-2017. - В городе планируется установить еще 30 автобусных павильонов. Тогда и установим павильон на остановке «Третья дачная», - сообщил главный специалист отдела пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Уральска Орынбасар БИСЕНГАЛИЕВ. Стоит отметить, что в областном центре насчитывается 472 автобусные остановки. И больше половины из них не имеют павильонов.