Иллюстративное фото из архива "МГ" Традиционная школьная ярмарка стартовала 2 августа. Многие продавцы еще даже не успели выставить палатки и разложить товар, но покупатели уже есть. Разнообразие канцелярских товаров на школьной ярмарке удивляет, в принципе, как и цены. К примеру, чтобы собрать ребенка в первый класс, только за рюкзак и школьные принадлежности придется отдать как минимум 6000 тенге, это не считая того, что необходимо купить еще обувь, рубашки, брюки и спортивный костюм, в общем, собрать ребенка - удовольствие не из дешевых. Сколько на самом деле стоят сборы в школы, знают только те, кто ежегодно сталкивается с этой проблемой. - У меня 8 детей школьного возраста, представляете, сколько приходится тратить, чтобы их собрать? Очень дорого все, особенно одежда. Поэтому сразу всех одевать не получается, несколько детей соберу, а остальных постепенно, - говорит одна из жительниц города. Продавцы говорят, что у них цены на 15-20 тенге ниже, чем в других местах. Многодетным родителям они готовы сделать хорошую скидку. - Цены в этом году повысились немного. Но мы делаем скидки - 15-20%. Мы также малообеспеченным семьям помогаем, в рамках акции «Дорога в школу» собираем в рюкзак канцелярские принадлежности и дарим, - говорит владелец торговой точки Маралбек САНСЫЗБАЕВ. Школьная ярмарка закончится 1 сентября.