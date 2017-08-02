Иллюстративное фото с сайта 112.ua По сообщению пресс-службы КГП «Атырау Су Арнасы», отключение связано с профилактическими работами по подготовке к осенне-зимнему периоду. - Холодной воды в домах жителей нефтяной столицы не будет с 12 часов ночи 2 августа до 6 часов утра 3 августа, - сообщили в пресс-службе.