В ночь на 3 августа в домах жителей Атырау будет прекращено холодное водоснабжение, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото с сайта 112.ua По сообщению пресс-службы  КГП «Атырау Су Арнасы», отключение связано с профилактическими работами по подготовке к осенне-зимнему периоду. - Холодной воды в домах жителей нефтяной столицы не будет с 12 часов ночи 2 августа до 6 часов утра 3 августа, - сообщили в пресс-службе. Камилла МАЛИК