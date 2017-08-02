Жители Уральска обратились в редакцию "МГ", с жалобой о том, что в поселке Зачаганск ассенизаторские машины провозят канализационные нечистоты по единственному пути - улице Строителей, а некоторые и вовсе не довозят до указанного места и сливают канализационные отходы прямо на дороге. - Мы живем по улице Строителей в поселке Зачаганск. Уже который год мы жалуемся на то, что во всех ассенизаторских машинах, которые проезжают возле нас, до конца не закрывают кран и фекалии вместе с мочой разливаются по всему пути. За полчаса там проезжает до 80 машин, вы представляете, какой запах стоит вечером у жителей, чьи дома расположены вблизи этой дороги, - рассказал местный житель Нуртас. Теперь жителей возмущает то, что нечистоты сливают прямо на дороге. - Видимо, кто-то не успевает или не хочет простаивать в очереди, чтобы слить нечистоты в указанное место, и сливает это все прямо на дороге. Пусть тогда правоохранительные органы штрафуют их. К кому нам обращаться? Когда в конце концов они научатся закрывать свои краны, ведь у нас у всех есть дети, которые играют рядом и дышат отходами, - возмущается Нуртас. 7JpE0o1GP3Y