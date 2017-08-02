9 августа состоятся выборы акимов сельских округов, тех, чей 4-летний срок уже истек. Так, в Бурлинском районе из 14 сельских округов акимы поменяются в 11. Заявлено 32 кандидата – по 3 кандидата на округ и 2 на место акима Приурального сельского округа. Среди них и 4 кандидата из числа действующих акимов. Свои кандидатуры выдвинули специалисты сельских акиматов, а также руководители районных отделов внутренней политики, сельского хозяйства, земельных отношений и заместитель руководителя ОЖКХ. Возраст кандидатов от 27 до 59 лет.