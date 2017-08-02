По сообщению пресс-службы ДЧС Атырауской области, первый несчастный случай произошел в с.Утеры Курмангазинского района. - 1 августа в 17.15 в реке Кигач утонул 16-летний подросток, его тело в 17.35 извлекли из воды местные жители, - сообщили в пресс-службе. Труп 33-летнего мужчины был извлечен местными жителями в пригородном поселке Бесикты из реки Урал также 1 августа около 22.00. Выяснилось, что мужчина утонул 30 минутами ранее во время купания на "диком" пляже.