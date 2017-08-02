В УФ АО «КазТрансГазАймак» повесили объявление с предупреждением об изменении цен. Люди уже оплачивают счета по новому тарифу. - Вот счет за прошлый месяц я оплатила 1685 тенге за 100 кубов. Сейчас за этот же объем газа взяли 1736 тенге, - заявила Инна РАЗУМОВА. В газоснабжающей организации заявили, что руководства на месте нет. Поэтому вся интересующая информация о новом тарифе будет позже. - Повышение связано с увеличением оптовой цены на газ, - отметила руководитель отдела УФ АО «КазТрансГазАймак» Айсулу ИХСАНГАЛИЕВА.