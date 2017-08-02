Некогда цветущая женщина сейчас вынуждена лежать в темной комнатке площадью не более 10 квадратных метров без денег и необходимого лечения. Наталья ЕЛИСЕЕВА снимает комнатку в частном доме без воды и газа у одинокого пенсионера. По словам Натальи ЕЛИСЕЕВОЙ, за два дня до трагедии у нее начало сильно болеть в области живота, а 19 апреля на работе в гаражном кооперативе, где она работала сторожем, у нее случился приступ. После этого у женщины отказали ноги. Тогда ее напарник вызвал скорую помощь и Наталью увезли в Областную больницу, однако никакого лечения, по ее словам, там она не получила. - Когда меня привезли в больницу, то я сразу сказала, что ноги перестали двигаться, рассказала, как все произошло, и меня повезли на УЗИ и рентген внутренних органов. Затем ко мне подошел нейрохирург, ключом потрогал мои ноги и сказал, что не видит проблем с ногами, так как они не потеряли чувствительность. Я и сейчас, когда их трогаю, все чувствую, но ни стоять на них ни ходить не могу, они как тряпки висят у меня, - рассказала расстроенная женщина. - Потом врачи сказали, чтобы я позвонила родным, и они меня забрали. По их словам, я должна была обратиться в поликлинику по месту жительства для дальнейшего лечения. На следующий день к Наталье пришла участковый врач, которая только послушала ее и заявила, что расскажет про нее заведующей. С тех пор к женщине приходили несколько раз медсестры, которые сделать ничего не могут. - Я просила назначить лечение, ведь ноги еще все чувствуют, может, я смогу еще ходить. Почему мне не сделали КТ спинного мозга в больнице - непонятно. В начале июля ко мне приходила медсестра, которая на скорой свозила меня в больницу для сдачи элементарных анализов, а все остальное я должна пройти за свой счет. Стоимость КТ одного отдела спинного мозга составляет 19800 тенге, а где я возьму их, если с апреля лежу и не могу даже сходить в туалет сама, - заявила Наталья ЕЛИСЕЕВА. Также Наталья ЕЛИСЕЕВА пояснила, что когда ее экстренно привезли в больницу, то никаких назначений врач не сделал, и она вынуждена сейчас заниматься самолечением. - Ни участковый врач, ни врач в Областной больнице мне не дали рецепты на лекарства. Я мучаюсь от сильнейших болевых спазмов, и мне приходится пить обезболивающие средства, чтобы хоть немного притупить боль. Одной таблетки и укола хватает всего на два часа, затем боль вновь усиливается. Ноги сводит судорогами настолько сильно, что я кричу от боли, - объяснила Наталья. Сейчас Наталья осталась совсем без денег. Работать она не может, да и родных у нее совсем нет. Двоюродная сестра - единственный родной человек - живет в Алматы с ребенком-инвалидом и помочь Наталье ничем не может. - Я недавно обратилась к волонтерам, они мне помогли продуктами, коляску инвалидную привезли, памперсы и лекарства. Я очень благодарна им. Думала, сяду на коляску и буду ездить по больницам, добиваться лечения, но из-за того, что так долго лежала, теперь больше 10-15 минут сидеть не могу - начинаются сильные боль. Ноги до такой степени трясутся в судорогах, что вырывают фиксирующие ремни на коляске. Что мне делать, я не знаю. Я надеюсь, что смогу еще когда-нибудь ходить, - говорит Наталья. Сейчас за женщиной ухаживает ее бывший коллега по работе, именно он кормит, моет и приносит лекарства Наталье ЕЛИСЕЕВОЙ. Как сообщили в управлении здравоохранения ЗКО, пациентке Елисеевой был поставлен предварительный диагноз - туберкулезный спондилит. - 1 августа был проведен консилиум врачей, после которого был поставлен предварительный диагноз. Женщина уже получила инфузионную терапию, и ей рекомендован стационар в домашних условиях. Кроме того, в скором времени она пройдет консультацию у врача-фтизиатра. Что касается прохождения КТ или МРТ , то показаний на момент поступления в Областную клиническую больницу в аперле не было. Сейчас, если фтизиатр скажет что КТ или МРТ необходимо пройти, то его ей сделают бесплатно, - отметили в облздраве.