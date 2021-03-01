Челлендж под названием «Туған елге мың алғыс!» стартовал в регионе неделю назад. Коллективы 35 медицинских учреждений в течение семи дней передавали друг другу видеоэстафету, выражая слова благодарности родной стране, казахстанцам и всем, кто доверяет свои жизни людям в белых халатах. Акция проходит в рамках празднования 30 - летия Независимости РК Дня Благодарности РК и завершится сегодня, 1 марта. - В этот прекрасный день я хотел бы выразить огромную благодарность своим коллегам, которые самоотверженно исполняли свой долг во время пандемии, спасая жизни наших с вами родных и близких, - обратился к медикам региона руководитель управления здравоохранения Атырауской области Асхан Байдувалиев. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.