Двое из четырёх пострадавших госпитализированы, передаёт портал «Мой ГОРОД». В Уральске один человек погиб и четверо пострадали в аварии Авария произошла 17 октября на третьем километре дороги Уральск - Атырау, в районе Свистун горы. Столкнулись Lada Granta и Toyota Camry. В результате аварии 41-летний водитель Lada скончался на месте, ещё четверо мужчин пострадали. В пресс-службе управления здравоохранения ЗКО сообщили, что с места ДТП в городскую многопрофильную больницу доставили четверых пострадавших. Молодых людей 2002 и 2004 годов рождения с ушибами и ссадинами после оказания медпомощи направили на амбулаторное наблюдение. Третий пострадавший 2002 года рождения получил открытый переломом бедренной кости и госпитализирован в отделение политравмы. Парень 2004 года рождения направлен в отделение нейрохирургии с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и ушибами мягких тканей. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.