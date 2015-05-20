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Социум

Медучреждения Уральска повысили цены на медсправки в несколько раз

Сегодня, 20 мая, в департаменте государственной службы и противодействию коррупции ЗКО прошла пресс-конференция, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото с сайта www.lada.kz По словам руководителя управления госслужбы и противодействию коррупции Аманкоса ЖУБАНЫША, с начала нынешнего года департамент начал проводить практическую работу по выявлению коррупционных рисков. Как выявил анализ, коррупционные риски в основном проявляются в сферах оказания государственных услуг, реализации разрешительных и контрольно-надзорных функций. - Мы провели анализ государственных услуг "В
Анэль Кайнеденова
Медучреждения Уральска повысили цены на медсправки в несколько раз
Сегодня, 20 мая, в департаменте государственной службы и противодействию коррупции ЗКО прошла пресс-конференция, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Иллюстративное фото с сайта www.lada.kz
Иллюстративное фото с сайта www.lada.kz
 Иллюстративное фото с сайта www.lada.kz По словам руководителя управления госслужбы и противодействию коррупции Аманкоса ЖУБАНЫША, с начала нынешнего года департамент начал проводить практическую работу по выявлению коррупционных рисков. Как выявил анализ, коррупционные риски в основном проявляются в сферах оказания государственных услуг, реализации разрешительных и контрольно-надзорных функций. - Мы провели анализ государственных услуг "Выдача справки с психоневрологического диспансера" и "Выдача справки с наркологического диспансера", оказываемых организациями здравоохранения по ЗКО, - рассказал Аманкос ЖУБАНЫШ. - Было установлено, что указанные цены на услуги завышены и не соответствуют их реальной стоимости, так как расчеты цен на услуги произведены некорректно с нарушениями стандартов государственных услуг. После внесенного предложения цены на госуслуги приведены в соответствие путем переутверждения прейскуранта цен. Стоимость справки с областного центра психического здоровья снижена с 570 тенге до 310, то есть на 46%, с областного наркологического диспансера - с 500 тенге до 310 тенге, по ГКП на ПХВ "Жанибекская районная центральная больница" - с 450 до 310 тенге. Кроме того, было установлено, что приказом директора областного наркологического диспансера в перечень платных услуг была включена услуга "Информационная справка о наркологическом учете на право ношения и хранения оружия". Учитывая, что данная справка аналогична справке о наркологическом учете лицам, поступающим на работу, на получение водительских прав и прочим, было предложено отнести ее к вышеуказанной государственной услуге. К слову, благодаря этому, справка стала дешевле в 5 раз. Если раньше ее стоимость составляла 1500 тенге, то теперь - 310.
повышение цены

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