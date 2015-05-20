Медучреждения Уральска повысили цены на медсправки в несколько раз

Сегодня, 20 мая, в департаменте государственной службы и противодействию коррупции ЗКО прошла пресс-конференция, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото с сайта www.lada.kz По словам руководителя управления госслужбы и противодействию коррупции Аманкоса ЖУБАНЫША, с начала нынешнего года департамент начал проводить практическую работу по выявлению коррупционных рисков. Как выявил анализ, коррупционные риски в основном проявляются в сферах оказания государственных услуг, реализации разрешительных и контрольно-надзорных функций. - Мы провели анализ государственных услуг "В