Триумф «Бердмэна» и умиление Эдди Рэдмейна, платье Гвинет Пэлтроу и Леди Гага с трибьютом «Звукам музыки», всеобщие слезы под песню из «Сельмы» и голый Нил Патрик Харрис — прошедшая 22 февраля в Лос-Анджелесе церемония вручения «Оскара» не сильно удивила выбором победителей, зато оказалась полна запоминающихся, трогательных и смешных моментов. Лучшие кадры вечера — в галерее «Ленты.ру». Актриса Риз Уизерспун выходит на сцену театра Dolby в Лос-Анджелесе, где прошла церемония вручения «Оскара». Свою статуэтку артистка не получила, уступив в номинации «лучшая женская роль» Джулианне Мур из «Все еще Элис». Фото: Kevin Winter/Getty Images/AFP Актриса Риз Уизерспун выходит на сцену театра Dolby в Лос-Анджелесе, где прошла церемония вручения «Оскара». Свою статуэтку артистка не получила, уступив в номинации «лучшая женская роль» Джулианне Мур из «Все еще Элис». Фото: Kevin Winter/Getty Images/AFP Актриса Гвинет Пэлтроу на красной дорожке перед началом церемонии вручения «Оскара». Фото: Chris Pizzello / AP Актриса Гвинет Пэлтроу на красной дорожке перед началом церемонии вручения «Оскара». Фото: Chris Pizzello / AP   Актрисы Дженнифер Энистон и Эмма Стоун на красной дорожке перед началом церемонии вручения «Оскара». Фото: Jason Merritt / Getty Images / AFP Актрисы Дженнифер Энистон и Эмма Стоун на красной дорожке перед началом церемонии вручения «Оскара». Фото: Jason Merritt / Getty Images / AFP Актриса и певица Дженнифер Лопес за кулисами церемонии вручения «Оскара». Фото: Christopher Polk / Getty Images / AFP Актриса и певица Дженнифер Лопес за кулисами церемонии вручения «Оскара». Фото: Christopher Polk / Getty Images / AFP Актриса Скарлетт Йоханссон на красной дорожке церемонии вручения «Оскара». Фото: Robert Galbraith / Reuters Актриса Скарлетт Йоханссон на красной дорожке церемонии вручения «Оскара». Фото: Robert Galbraith / Reuters Группа Lonely Island исполняет номинированную на «Оскар» песню Everything is Awesome из «Лего. Фильма». Фото: John Shearer / AP Группа Lonely Island исполняет номинированную на «Оскар» песню Everything is Awesome из «Лего. Фильма». Фото: John Shearer / AP Актриса Кейт Бланшетт на красной дорожке церемонии вручения «Оскара». Фото: Mario Anzuoni / Reuters Актриса Кейт Бланшетт на красной дорожке церемонии вручения «Оскара». Фото: Mario Anzuoni / Reuters Певица Леди Гага на церемонии вручения «Оскара» исполнила трибьют фильму «Звуки музыки» и лично его главной звезде Джули Эндрюс. Фото: Mario Anzuoni / Reuters Певица Леди Гага на церемонии вручения «Оскара» исполнила трибьют фильму «Звуки музыки» и лично его главной звезде Джули Эндрюс. Фото: Mario Anzuoni / Reuters Комик Джек Блэк поучаствовал в открывавшем церемонию музыкальном номере, озвучив основные претензии к Голливуду. Фото: Mike Blake / Reuters Комик Джек Блэк поучаствовал в открывавшем церемонию музыкальном номере, озвучив основные претензии к Голливуду. Фото: Mike Blake / Reuters Риз Уизерспун на красной дорожке церемонии вручения «Оскара». Фото: Lucas Jackson / Reuters Риз Уизерспун на красной дорожке церемонии вручения «Оскара». Фото: Lucas Jackson / Reuters Актер Бенедикт Камбербатч поздравляет драматурга Грэма Мура с победой в номинации «лучший адаптированный сценарий» за «Игру в имитацию». Фото: Mike Blake / Reuters Актер Бенедикт Камбербатч поздравляет драматурга Грэма Мура с победой в номинации «лучший адаптированный сценарий» за «Игру в имитацию». Фото: Mike Blake / Reuters Ведущий церемонии вручения «Оскара» Нил Патрик Харрис пародирует сцену из «Бердмэна», обладателя четырех статуэток, в том числе за лучшие фильм и режиссуру. Фото: Mike Blake / Reuters Ведущий церемонии вручения «Оскара» Нил Патрик Харрис пародирует сцену из «Бердмэна», обладателя четырех статуэток, в том числе за лучшие фильм и режиссуру. Фото: Mike Blake / Reuters   Актер Джаред Лето прибывает на церемонию вручения «Оскаров», где наградит Патришию Аркетт за лучшую женскую роль второго плана в «Отрочестве». Фото: Robert Galbraith / Reuters Актер Джаред Лето прибывает на церемонию вручения «Оскаров», где наградит Патришию Аркетт за лучшую женскую роль второго плана в «Отрочестве». Фото: Robert Galbraith / Reuters Актриса Джулианна Мур празднует победу в номинации «лучшая женская роль» за фильм «Все еще Элис». Фото: Mike Blake / Reuters Актриса Джулианна Мур празднует победу в номинации «лучшая женская роль» за фильм «Все еще Элис». Фото: Mike Blake / Reuters   Актер Эдди Рэдмейн выходит на сцену, чтобы получить «Оскар» за лучшую мужскую роль в фильме «Вселенная Стивена Хокинга». Фото: Mike Blake / Reuters Актер Эдди Рэдмейн выходит на сцену, чтобы получить «Оскар» за лучшую мужскую роль в фильме «Вселенная Стивена Хокинга». Фото: Mike Blake / Reuters Рэпер Коммон исполняет композицию Glory из фильма «Сельма», которая выиграла «Оскар» за лучшую песню. Фото: Mike Blake / Reuters Рэпер Коммон исполняет композицию Glory из фильма «Сельма», которая выиграла «Оскар» за лучшую песню. Фото: Mike Blake / Reuters   Актер Джон Траволта и певица Идина Менцель представляют победителя в номинации «лучшая песня» на церемонии вручения «Оскара». Фото: Mike Blake / Reuters Актер Джон Траволта и певица Идина Менцель представляют победителя в номинации «лучшая песня» на церемонии вручения «Оскара». Фото: Mike Blake / Reuters Леди Гага исполняет песни из фильма «Звуки музыки», который к своему пятидесятилетию удостоился специального трибьюта на церемонии вручения «Оскара». Фото: Mike Blake / Reuters Леди Гага исполняет песни из фильма «Звуки музыки», который к своему пятидесятилетию удостоился специального трибьюта на церемонии вручения «Оскара». Фото: Mike Blake / Reuters Режиссер Алехандро Гонсалес Иньярриту получает «Оскар» за лучшую режиссуру. Его «Бердмэн» также получил призы за лучшие фильм, оригинальный сценарий и работу оператора. Фото: Robyn Beck / AFP Режиссер Алехандро Гонсалес Иньярриту получает «Оскар» за лучшую режиссуру. Его «Бердмэн» также получил призы за лучшие фильм, оригинальный сценарий и работу оператора. Фото: Robyn Beck / AFP