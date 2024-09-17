Подсудимый на суде признал свою вину, его вина была доказана также заключением судебно-фонографической экспертизой, протоколами о снятии, вещественными доказательствами, показаниями свидетелей.

"Меня убивают!": В Актобе осудили дежурного ДЧС, который не отреагировал на звонок от женщины

На скамье подсудимых оказался 27-летний диспетчер службы 112. Его обвинили в халатности, повлекшей по неосторожности тяжкие последствия.

9 июня этого года диспетчер находился на круглосуточном дежурстве. В 12.18 на номер «112» позвонила женщина со словами «Меня убивают!». 55-летнюю женщину, как выяснится позже, ремнем безопасности душил мужчина, сидевший на пассажирском сиденье сзади. Он сказал владелице авто, что якобы хочет купить ее машину. Она как раз поехала продавать свою Toyota Camry.

- Женщина говорила, что звонок не ложный, не шуточный, она в опасности, но оператор не обратил внимания на это, не перезвонил, не уточнил адрес, отнесся халатно к своим обязанностям, в результате погиб человек,- говорил прокурор, зачитывая обвинение.

Подсудимый на суде признал свою вину, его вина была доказана также заключением судебно-фонографической экспертизой, протоколами о снятии, вещественными доказательствами, показаниями свидетелей.

Суд учел, что у подсудимого есть малолетние дети, и что он раскаялся. Отягчающим уголовную ответственность и наказание стало то, что он нарушил профессиональную присягу.

Приговором суда диспетчеру назначили 2 года лишения свободы. Три года он не может занимать должности на госслужбе и в правоохранительных органах.

Потерпевшая сторона предъявляла гражданский иск к подсудимому о взыскании материального ущерба в размере 300 тысяч тенге и морального ущерба в размере 5 миллионов тенге. Но было составлено медиативное соглашение, и суд оставили это без рассмотрения.

Суд вынес частное постановление руководителю ДЧС для принятия необходимых мер.

Напомним, в Актобе это уже второй в этом году приговор диспетчеру «112» за халатность. Ранее в феврале по этой статье был осужден другой диспетчер службы «112». Он своевременно не отреагировал на звонок раненой девочки, на которую среди ночи с ножом напал преступник, а мать и брата убил. Диспетчер передал обращение сотрудникам скорой помощи только после третьего звонка, через 50 минут.

В пресс-службе суда №2 города Актобе сообщили, что объявленный 17 сентября приговор, не вступил в законную силу.

Фарида ЗАРИП