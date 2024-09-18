12 сентября страны тюркского мира согласовали единый алфавит на основе латиницы, сообщает Tengrinews. Идея создания единого тюркского алфавита была впервые предложена учеными в 1991 году.

В Баку на третьем заседании специально созданной комиссии при Организации тюркских государств было принято решение о внедрении общего алфавита для тюркских стран. Новый общий алфавит будет состоять из 34 букв. Однако его окончательная версия пока не опубликована, передает Tengrinews.



Идея создания единого тюркского алфавита была впервые предложена учеными в 1991 году. После многолетней работы проект предложили принять, и единый тюркский алфавит будет состоять из 34 букв. Каждая буква представляет разные фонетические звуки, встречающиеся в тюркских языках. Представитель Института языкознания имени Байтурсынова, доктор филологических наук, профессор Куралай Кудеринова в интервью изданию пояснила, что при взаимном согласии трудностей с внедрением общего алфавита быть не должно. Она рассказала, что на основе нового алфавита каждая страна сможет адаптировать его к своим национальным особенностям.

— Общий алфавит не предполагает использования всех 34 букв во всех языках. Каждая страна будет использовать только те знаки, которые соответствуют звукам в ее языке. Например, в общем алфавите есть буквы "с" и "j" и эти две буквы будут использовать только те языки, в которых есть звуки "ж" и "дж". А для казахского языка достаточно одной буквы j, — пояснила Куралай Кудеринова.

Кудеринова подчеркнула, что общий алфавит не охватывает все фонемы каждого тюркского языка, а лишь предоставляет общую базу. На его основе тюркские страны смогут согласовать свои национальные алфавиты.

На латиницу должны были перейти к 2025 года

Казахский язык уже применял латинские буквы в своём письме. Об этом свидетельствуют газеты 1930 годов, которые мы нашли в уральском архиве. Удивительно, что прочитать такой текст без труда сможет даже человек, не знающий государственного языка. Ведь помимо латинских, в письме присутствуют буквы из кириллицы.

Казахский алфавит создали на основе арабского письма. Первая версия была разработана Ахметом Байтурсыновым. Правила письма лингвист дорабатывал с 1912 по 1924 годы и он использовался до 1927 года.

В 1923 году в Казахстане началось движение за переход на латинское письмо. После многочисленных дискуссий в 1929 году газеты и журналы печатались на латинице. Однако это было недолго — до 1939 года. Уже в сороковых годах приняли закон о переходе казахского языка с латиницы на алфавит, основанный на кириллице. Всего в алфавите 42 буквы. 33 из них на кириллице и девять специфических букв казахского языка: Ә, Ғ, Қ, Ң, Ө, Ұ, Ү, Һ, І.

В 2017 году первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал указ «О переводе алфавита казахского языка с кириллицы на латинскую графику». Его планировали осуществить с 2017 по 2025 годы. Действующий на сегодня вариант казахского алфавита на латинице был представлен в апреле 2021 года. Однако действующий глава страны Касым-Жомарт Токаев во время первого заседания национального совета по науке и технологиям призвал народ не торопится с переводом казахского языка на латиницу. Он считает, что мы и так допустили много грубых ошибок стремясь быстрее решить задачу. Поэтому Токаев предложил ученым тщательно продумать вопрос перевода алфавита.

Не заметили, как латиница вошла в нашу жизнь



По словам консультанта-эксперта международного объединения «Казак тілі», лингвиста Болата Жексенгалиева, газеты 30-х годов легко читаются, потому что тогда латиница была основана на алфавите Ахмета Байтурсынова, где один звук обозначал одну букву. Лингвистической комиссией трижды был утверждён латинский алфавит, но он оказался несовершенным.

— Нам в первую очередь нужен интернет-алфавит, чтобы наши имена писали правильно. Переход на латиницу — это веление времени. Страны, у которых есть свой национальный алфавит, например Китай, Япония или Россия, вместе с традиционным письмом используют интернет-алфавит, основанный на латинице. Потому что латиница — это международная word система. Сейчас на всех импортируемых российских товарах пишут текст латинскими буквами. Они уже давно утвердили государственный стандарт правописания русских слов на латинице. Японские товары, которые импортируются, также пишутся на латинице, у них так же есть стандарт. К примеру Toyota. Там нет японских букв, на японском пишут внутри страны. Мы сами и не заметили, как латиница вошла в нашу жизнь. Мы даже написать электронный адрес не можем на кириллице, — говорит лингвист.

Практически во всём мире умеют читать письмо, написанное латинскими буквами. Так и в паспортах граждан Казахстана стали печатать фамилии латинскими буквами, чтобы упростить переход через границы.

— Сейчас идёт спор, как уместить в систему латинского алфавита звуки и буквы казахского языка, ведь на клавиатуре всего 26 латинских символа. Именно поэтому мы начали придумывать диграфы (сочетания двух букв, образующих один звук) и двоеточия, но это всё не будет считаться системой word. Это наша главная ошибка, которую мы допустили, когда приняли первый алфавит из 34 букв. Нам нужно, чтобы наше письмо выходило за рубеж. Мы же свободное и независимое государство, нам тоже нужны отношения со всеми странами мира. И не посредством английского, французского или русского языков, а именно посредством государственного языка. Как говорит наш выдающийся учёный и математик Аскар Джумадильдаев, не надо трогать цифры на клавиатуре, иначе казахский останется языком общения между Кызылордой и Шымкентом, — сказал Болат Жексенгалиев.

У лингвистов мнение разделилось. Кто-то твердит, что алфавит должен быть национальным. То есть должен состоять только из тех звуков, которые есть в традиционном казахском языке. По словам Жексенгалиева, ни в одной стране мира нет взаимственных звуков или букв.

— В русском языке казахское слово мәжіліс пишется русскими буквами мажилис. Слово футбол в каждом языке пишется и произносится по своему. То есть по законам того языка. Многие говорят, чтобы мы сохранили букву «В», но тогда слово «вагон» будет написано по нормам русского языка. Мәскеу пишем по нормам казахского языка, а Киев, как и раньше, по нормам русского языка. Есть какая-то неопределённость. Самый главный вопрос, есть ли принцип правописания взаимственных слов в казахском языке, — рассказывает эксперт.

Встал вопрос о том, как писать международные слова: по нормам русского или казахского языка. Ведь нормы русского языка изучаются и на уроках казахского языка. Первый профессор казахского языка Кудайберген Жубанов говорил, что откуда бы не исходило слово, если оно используется в казахском языке, то должно быть казахским.