Mercedes Club Уральск: где каждая машина – легенда, а каждый участник – друг

Почему автоклуб стал символом дружбы и взаимопомощи и при чем здесь автомобили

Клуб Mercedes Club 07 появился в июле 2019 года, благодаря братьям Ринату и Рустаму Нургалиевым, оба были владельцами Mercedes E-class W124. Изначально в составе клуба было всего шесть человек, и общение началось с чата в WhatsApp. Уже к зиме того же года клуб расширился, а его участники стали организовывать небольшие встречи. Именно тогда было решено провести первую крупную сходку, что стало важным шагом в развитии сообщества.

— На нашу первую встречу приехало около 40 автомобилей разных моделей и годов выпуска. Люди общались, знакомились, обменивались опытом. Тогда я тоже присоединился к клубу со своим первым Mercedes S-class W221, — вспоминает руководитель клуба Асет Зеинов. — С первых дней мне понравилась атмосфера: открытые и простые ребята, искренний интерес к машинам. Это был период, когда автомобили Mercedes только начинали активно появляться в Уральске.

Одной из главных задач клуба является популяризация бренда Mercedes-Benz в Казахстане, особенно среди молодых людей. Как отметил Асет Зеинов, многие из нынешних участников начали посещать мероприятия клуба еще школьниками, а позже сами стали владельцами автомобилей марки Mercedes.

— Мы стараемся привлекать молодежь к автокультуре, чтобы они занимались полезным делом, а не проводили время бесцельно. Некоторые ребята выросли с нашим клубом, а теперь привели новых участников, — добавил Асет Зеинов.

Мероприятия клуба проходят ежеквартально и обычно приурочены к началу и окончанию сезонов – весной и осенью. Бывают и зимние встречи, но из-за отсутствия больших крытых площадок в Уральске их организовать сложнее. Также клуб проводит сходки в честь праздников и других событий, чтобы максимально удобно было и для жителей города, и для соклубников из районов.

Фото предоставлено руководителем клуба

Клуб активно занимается благотворительностью, собирая средства и вещи для тех, кто оказался в сложной ситуации: малообеспеченных семей, детей из детских домов или людей, нуждающихся в дорогостоящем лечении. Все это делается исключительно на добровольной основе, без участия благотворительных фондов.

— Мы сами проверяем информацию, а помощь передаем лично. Для нас это важно, ведь клуб – это не только автомобили, но и сообщество людей, готовых поддержать друг друга, — говорит руководитель клуба.

Участники клуба всегда поддерживают инициативы друг друга, оставаясь верными главным ценностям сообщества – дружбе и взаимопомощи. За годы существования клуба произошли разные события, в том числе и трагические.

— 5 лет назад мы потеряли одного из наших ребят. Он был электриком, крепким и жизнерадостным молодым человеком. Несчастный случай на работе унес его жизнь, оставив семью и маленьких детей. Для нас это был тяжелый удар, но мы сразу же собрались, чтобы помочь его близким. Собрали деньги, помогли с организацией похорон. Родители были очень благодарны, но мы знали, что это лишь малая часть того, что могли сделать. Мы всегда стремимся поддерживать друг друга в трудные моменты, — рассказал Асет Зеинов.

Эта история лишь подтверждает, что клуб – это не просто объединение автолюбителей, а настоящее сообщество, где каждый готов подставить плечо.

Фото предоставлено руководителем клуба

В клубе действует строгая дисциплина. Запрещены ругань, реклама, а также обсуждения политических и межнациональных вопросов. Чтобы упростить управление, клуб делится на чаты по моделям автомобилей. Всего в сообществе более 900 участников, включая около 15 девушек-водителей.

— Насколько мне известно, мы являемся самым крупным автоклубом в ЗКО, что не может не вызывать гордость. У нас есть костяк группы, самые преданные и активные фанаты Мерседеса, мы им делегировали часть своих обязанностей, такие как: бухгалтерия, выпуск принтов, флагов и наклеек, заказ и поиск запчастей, фото и видеосъемка, закуп продуктов и вещей на благотворительность и прочие рабочие моменты. Именно эти люди развивают и поддерживают клуб, мы им очень благодарны, ведь без них бы мы не справились, — поделился Асет Зеинов.

Асет отметил, что большинство автомобилей в клубе – это машины, которыми владельцы пользуются ежедневно. Однако есть и несколько по-настоящему уникальных экземпляров. Среди них – яркий красный G55 AMG, представительский W222 S500, внедорожный G300, подготовленный для экстремальных условий, и E55 AMG с минимальным пробегом. Также в клубе есть полностью отреставрированный W126 и компактный W201 с пятилитровым двигателем, который можно смело назвать настоящей ракетой.

Фото предоставлено руководителем клуба

Клуб активно работает над тем, чтобы проводить грандиозные мероприятия, но для этого нужны спонсоры и поддержка местных властей. Также планируется привлекать специалистов по созданию контента для продвижения клуба в социальных сетях.

– Мы хотим развивать автокультуру в регионе и продолжать объединять людей, которые разделяют нашу страсть к Mercedes-Benz. У клуба огромное будущее, и мы уверены, что вместе сможем добиться многого, — заключил Асет Зеинов.

Ребята устраивают сходки с другими клубами Уральска, устраивают пробеги по городу, это привлекает много внимания, жители города нас фотографируют, снимают на видео, им нравится. Стараемся не причинять никому неудобств, не нарушать правила ПДД. В принципе, за все годы существования клуба во время сходок и пробегов у нас не было ДТП и претензий со стороны правоохранительных органов.

— На сходки люди привозят семьи, дети восторженно бегают вокруг автомобилей, просятся посидеть, порулить. Привозим с собой напитки, угощения, не спеша общаемся, стараемся качественно и культурно провести время. Присоединиться к клубу может любой желающий, при условии что он владеет Мерседесом. У нас нередки случаи, когда человек продает автомобиль и приглашает в чат нового хозяина. Или бывает, что люди знакомятся на дороге и после предлагают вступить в клуб. Как я сказал ранее, мы стараемся вызвать интерес у окружающих, особенно у молодежи. Наши ряды из года в год растут, приверженцев марки становится все больше. В целом, бренд Mercedes-Benz сам по себе очень популярен в мире и в рекламе особо не нуждается. Многие наши соклубники ездят на своих машинах по 20 лет и не собираются пересаживаться на другие авто, настоящие фанаты марки. Надежность, комфорт и стиль - лучшие поводы, чтобы выбрать Mercedes, — рассказал Асет.

Асет также рассказал, что три года назад ему передали обязанности руководителя клуба. С тех пор он старается уделять внимание каждому участнику, помочь, ответить на вопросы и поддержать, когда это необходимо. За это время клуб стал для него не просто сообществом, а чем-то гораздо большим – появились новые друзья, расширился круг общения. Участники вместе отмечают дни рождения, участвуют в мероприятиях и поддерживают теплые дружеские отношения.

Особенно радует Асета то, что клуб постоянно развивается: количество участников растет, а автокультура в Уральске набирает обороты. Он уверен, что их усилия вносят важный вклад в это движение.