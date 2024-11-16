Больше, чем просто хобби: как автоклуб Уральска превратил BMW в стиль жизни

В 2015 году два жителя Уральска приобрели BMW E34, что стало началом создания автомобильного клуба для обмена опытом по ремонту и эксплуатации немецких автомобилей. Основатель клуба Руслан Джасауов рассказывает, что клуб существует до сих пор, и участники стали как одна семья.

Когда машина становится частью семьи, а друзья по автоклубу становятся как родные, обыденная жизнь меняет ритм. Так случилось с владельцами BMW в Уральске, которые объединились ради общего увлечения и теперь помогают друг другу не только в ремонте, но и в жизни.

Фото предоставил Руслан Джасауов

В 2015 году два жителя Уральска приобрели BMW E34, что стало началом создания автоклуба для обмена опытом по ремонту и эксплуатации немецких автомобилей. Основатель клуба Руслан Джасауов рассказывает, что клуб существует до сих пор, и участники стали как одна семья.

— Сейчас в группе 27 парней и одна девушка, и присоединиться может любой желающий — достаточно написать в WhatsApp. Для нас BMW — это стиль жизни, способ общения и знакомства с другими поклонниками марки. За эти годы мы стали семьей. Раньше часто организовывали пробеги по городу, ездили на встречи с BMW-энтузиастами в Россию, приглашали гостей посмотреть наши достопримечательности. Сейчас собираемся реже, так как многие заняты семьей и работой, — говорит Руслан.

Среди участников клуба популярны модели E34 (5 серия) и E36 (3 серия), есть также автомобили в кузовах E32 и E28, последний готовится к восстановлению. Чаще всего участники обсуждают технические проблемы автомобилей, ведь машины не новые и требуют ухода. Руслан отмечает, что один из участников клуба заменил двигатель на японский из-за отсутствия оригинального.

Фото предоставил Руслан Джасауов

Помимо увлечения BMW, члены клуба занимаются благотворительностью. Ежегодно на Новый год они собирают подарки для детей, переодеваются в Деда Мороза и Снегурочку и поздравляют особенных детей.

Фото предоставил Руслан Джасауов

Руслан скептически относится к переходу на электрокары.

— Думаю, бензиновые моторы останутся в приоритете. BMW — это символ для многих молодых людей. Я сам замечал, что обладатели этой марки склонны к агрессивной езде и временами забывают включать поворотники, но я к этому отношусь с пониманием, ведь иногда сам так поступаю. Новичкам советую подкопить деньги и найти хороший экземпляр, а не мучиться с машинами после неумелого ремонта или неаккуратного хозяина. Мы положительно относимся к модификациям — в клубе нет строгих правил, главное — обмен опытом и помощь друг другу в ремонте, — поделился Руслан.

Сейчас клуб собирается редко, но раньше они проезжали определенный маршрут по городу, делали фотосессии и наслаждались общением. По словам Руслана, интерес к BMW среди молодежи не угасает — эта марка дарит незабываемые эмоции, драйв и адреналин.

Автоклубы Уральска ежегодно организовывали "автоёлку", но в этом году они ещё не приняли решение о её проведении. В прошлом такие мероприятия собирали множество участников и зрителей, создавая праздничную атмосферу в городе. Например, в декабре 2022 года автолюбители Уральска создали необычную ёлку из автомобилей, что привлекло внимание местных жителей и СМИ.