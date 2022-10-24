Мертвого младенца нашли на мусорной свалке в Актюбинской области

Тело новорожденного обнаружили 23 октября, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Фото с сайта pexels.com По данным департамента полиции Актюбинской области, случай произошел в районе села Бадамша Каргалинского района. - 23 октября в дежурную часть отдела полиции Каргалинского района поступило сообщение о том, что на мусорном полигоне расположенный по трассе «Рождество–Донское» в полиэтиленовом пакете черного цвета обнаружили труп новорожденного мальчика, - сообщили в ведомстве. Ведется досудебное расследование по статье 100 УК РК «Убийство матерью новорожденного ребенка».Личность матери