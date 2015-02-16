Источник: Nur.kz Источник: Nur.kz Форвард "Барселоны" Лионель Месси забил три мяча в матче 23-го тура испанской Примеры с "Леванте", пишет Nur.kz со ссылкой на "Чемпионат". Таким образом, аргентинский форвард оформил 34-й хет-трик в своей карьере. 23 из них пришлись на матчи Примеры. Месси повторил рекорд форварда "Реала" Криштиану Роналду по количеству хет-триков в Примере. Месси обошёл по этому показателю экс-форварда "Атлетика" Тельмо Сарру и легендарного нападающего "Реала" Альфредо Ди Стефано. Также Месси повторил рекорд Сарры по количеству хет-триков в составе испанского клуба во всех турнирах. На счету Месси 31 хет-трик в составе каталонского клуба. Напомним, что "Барселона" разгромила "Леванте" со счетом 5:0. Источник: Nur.kz