Источник: vk.com Источник: vk.com Форвард "Барселоны" и сборной Аргентины по футболу Лионель Месси заказал специальную футболку, посвященную 10-миллионному подписчику на его страницу в Instagram, сообщает Vesti.kz со ссылкой на "Спорт-Экспресс". Помимо его фамилии и цифры "10", под которой он выступает в клубе и в национальной команде, на нее была нанесена надпись "milliones". "Большое всем спасибо", - прокомментировал Месси своеобразный "юбилей". Стоит отметить, что, несмотря на внушительное число поклонников, Месси занимает лишь третье место по числу подписчиков в Instagram. У португальского форварда "Реала" Криштиану Роналду - 12,2 миллиона, а лидирует одноклубник Месси бразилец Неймар - 15,2 миллиона. Источник: Vesti.kz