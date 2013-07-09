Иллюстративное фото с сайта www.voxpopuli.kz Иллюстративное фото с сайта www.voxpopuli.kz Прежде всего большинство жителей Атырау стараются покупать местные овощи из-за низкой цены. Привозной товар на порядок выше по цене, а качество оставляет желать лучшего. Мониторинг цен на рынках города показал, что все больше крестьянских хозяйств стали привозить свою продукцию, выращенную на полях Махамбетского района и пригородных сельских округах. Помидоры предлагают по 250-270 тенге за один килограмм, огурцы - 50-60 тенге, кабачки - 200 тенге, редиску - 100 тенге, капусту по 60-100 тенге. Привозной картофель из Астрахани реализуется по 140 тенге за килограмм. Хотя месяц тому назад цена на картофель доходила до 200-220 тенге. Конкуренцию также составляют овощи из Узбекистана и южных областей Казахстана. Свежий репчатый лук предлагают по 120 тенге, томаты и перец - 280 тенге, капуста - 120 тенге, морковь - 180 тенге. На оптовом рынке цены ниже 20-30 тенге. Появились арбузы и дыни. Также из Узбекистана и юга Казахстана, в частности. из Шымкента. Цена на арбузы - 100 тенге за килограмм, на дыню доходят до 350 тенге за килограмм. При этом местные дыни реализуют по 150 тенге за килограмм.  