Бауыржан ЕСМАХАН Бауыржан ЕСМАХАН Бауыржан ЕСМАХАН назначен руководителем управления по делам религий. Распоряжением акима Актюбинской области Бауыржан Абдрашевич ЕСМАХАН назначен руководителем ГУ «Управление по делам религий Актюбинской области». Как сообщила советник акима области Любовь ЧЕРНОВА, Бауыржан ЕСМАХАН родился в 1975 году. Окончил муфтият Стамбула (Турция) по специальности исламовед, Актюбинский государственный университет им. К. Жубанова по специальности юрист. - Трудовую деятельность начал в 1997 году учителем арабского языка Павлодарской областной центральной мечети. В 1999 году преподавал арабский язык в Актюбинской областной центральной мечети, - отметили в акимате. Бауыржан ЕСМАХАН работал также главным специалистом отдела по работе с религиозными объединениями, имам-представителем ДУМК по Актюбинской области, главным имамом Актюбинской областной центральной мечети, главным специалистом департамента внутренней политики Актюбинской области, консультантом, а позднее заместителем директора общественного фонда «Актобе мешіті», имам-представителем ДУМК по Актюбинской области, главным имамом Актюбинской областной центральной мечети «Нур гасыр», главным специалистом Каргалинского районного отдела культуры и развития языков Актюбинской области, главным специалистом Департамента по делам религий Актюбинской области Агентства РК по делам религий. С января 2012 года - директор департамента по делам религий Актюбинской области Агентства РК по делам религий.