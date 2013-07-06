Разлив нефти. Иллюстративное фото с сайта bellona.ru Разлив нефти. Иллюстративное фото с сайта bellona.ru В Жылыойском районе произошла утечка нефти, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на пресс-службу транспортной прокуратуры Атырауской области. Утечка нефти с последующим загрязнением поверхности почвы произошла 5 июля в Жылыойском районе. Площадь участка, составила порядка 3 213 квадратных метров. В настоящее время прокуратура принимает меры по взысканию с западного филиала АО «КазТрансОйл» суммы ущерба, причиненного окружающей среде в размере 8,7 миллионов тенге. К административной ответственности привлечены 3 лица, на которых наложен штраф на сумму более 400 тысяч тенге.