Евгений МЯСНИКОВ в Стокгольме
Кто: Евгений МЯСНИКОВ,
Где: Швеция, Стокгольм
Евгений МЯСНИКОВ живёт в Швеции уже не один год. Страна ему нравится и о том, чтобы возвращаться в Уральск, он и думать не думает. И вот почему…
ВПЕРВЫЕ Я ПОСЕТИЛ В ШВЕЦИЮ 8 ЛЕТ НАЗАД.
Приехал к другу на недельку, а остался на год. Он мне говорит: хочешь поработать за 100 баксов в день? Я согласился и за неделю заработал больше, чем в Уральске за два месяца. Чем только не занимался - посуду мыл, крыши крыл, деревья выкорчёвывал. Затем приехал в Уральск, женился и уже официально по вызову вернулся в Швецию. По старым связям. Уже больше двух лет живём.
ШВЕДСКИЙ ЯЗЫК УЧИТЬ ПРИЯТНО
, люди очень доброжелательные – никто не будет смеяться, даже если ты неправильно разговариваешь. Здесь всё делается для того, чтобы ты сам почувствовал, что язык учить не только нужно, но и приятно.
ПОСЕЩЕНИЕ ВРАЧА - ДОРОГОЕ УДОВОЛЬСТВИЕ.
Но это лишь в том случае, если ты не живёшь в Швеции. Даже обычный осмотр врача будет стоить минимум 30 евро. Для местных другие условия. Если годовая сумма оплаты за лечение превысила 200 €, дальнейшее лечение бесплатно. Всё что хочешь, начиная от самого сложного заболевания.
В ШВЕЦИИ ВСЁ ДЛЯ ЛЮДЕЙ.
Знакомая девушка рожала в одной больнице с принцессой Викторией (наследницей шведского престола). Прямо в соседних палатах лежали. Пришли корреспонденты, взяли интервью, бутылку шампанского подарили. Система такая – кем бы ты ни был, всё для тебя.
ВСЁ ДВИЖЕНИЕ У ШВЕДОВ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ
– получение водительских прав, паспорт, очередь на кваритиру. Подаёшь заявку, встаёшь в очередь, и контролируешь эту очередь.
УСТРОИТЬ РЕБЁНКА В ДЕТСКИЙ САДИК ЛЕГКО
. Мы получили место в садике через месяц как приехали. Приехали, оформили электронную очередь, затем нам стали предлагать близлежащие садики – место выбирали на свой вкус. Когда сын был маленький, платили 100 баксов в месяц, сейчас сыну 4 года, он стал более самостоятельным, теперь платим за садик 50 долларов.
В ОЧЕРЕДИ НА КВАРТИРУ НУЖНО ПРОСТОЯТЬ ЛЕТ 5-8,
но это только потому что в Стокгольме живёшь. В других городах ждать приходится меньше. Зато потом получаешь социальное жильё до скончания века. Только плати вовремя.
ГОВОРЯТ, ЧТО В СТОКГОЛЬМЕ БЕСПОРЯДКИ
. Да, был как-то шум в чёрном районе, когда хулиганы машины жгли. Но это просто чёрные дебилы, которые приезжают, ничего не делают и жалуются на то, что слишком большая социальная разница и нет работы. За три года я не видел ни одного чёрного в рабочей одежде. Они ничего не делают, просто приезжают и пользуются этими благами. И русских здесь таких полно.
НАЛОГИ ЗДЕСЬ БОЛЬШИЕ - ДО 70% ОТ ДОХОДА
. Но эти деньги потом возвращаются. Например, в качестве пособия на ребёнка. Если ребёнок заболеет, я могу с ним сидеть и зарплата мне возмещается. Пусть не полностью, но половину точно.
ЕСЛИ ЖЕНА РОЖАЕТ, МУЖЧИНЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ТРЁХМЕСЯЧНЫЙ ОТПУСК
с сохранением зарплаты. Многие официально уходят в отпуск, при этом всё-таки продолжают работать по-чёрному, получая 200% зарплаты.
СЫН В САДИКЕ ОБЩАЕТСЯ ПО-ШВЕДСКИ, А ДОМА ПО-РУССКИ РАЗГОВАРИВАЕМ
. Частенько его приходится останавливать – он забывается и начинает говорить по-шведски.
В ШВЕЦИИ Я СТАЛ ПАТРИОТОМ
. Хотя некоторые знакомые укоряют меня в том, что я уехал. Мол, тебе в Казахстане всё не так… Да не то чтобы не так, просто здесь можно честно работать, платить налоги и тебя всё будет.
КОРРУПЦИЯ? ЭТО ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ СЛОВО В ШВЕЦИИ
. Например, крупного партийного деятеля задержали за то, что он купил на завтрак две шоколадки не на собственные деньги, а на карточку партии. Премьер-министра уволили, потому что ему делали ремонт нелегальные поляки. Он потом говорил, что этого не знал - нанял фирму, а та в свою очередь поляков наняла. Другого министра сняли за то, что он за месяц не оплатил за кабельное телевидение.
В ШВЕЦИИ ОЧЕНЬ СЛОЖНО ПОЛУЧИТЬ ВОДИТЕЛЬСКИЕ ПРАВА
. Ты можешь только год проездить с казахстанскими правами, после этого нужно пересдавать. Стоит это очень дорого – 2-3 тысячи евро. За пересдачу тоже нужно платить. Если заметили, что ты где-то подсматриваешь правильный ответ, тебя лишают возможности сдавать права на всю жизнь. Зато аварий в Стокгольме меньше, чем в Уральске.
ГДЕ-ТО ПОЛТОРА ГОДА НАЗАД ШВЕДСКИЕ ФЕМИНИСТКИ ПРИДУМАЛИ СЛОВО "ОНО"
- так они предлагали обращаться и к мужчинам и к женщинам. Шведы сами ржут и называют их идиотками. Зато эту новость раскачали через газеты и теперь все говорят, что у вас в Швеции из мальчиков делают девочек, а девочек превращают в мужчин.
УСТРОИТЬСЯ В ДРУГОЙ СТРАНЕ НЕ ТАК УЖ ТРУДНО
. Нужно просто не чураться любой работы и не ждать, что сразу на тебя посыпятся блага.
ДРУЗЕЙ ЗОВУ - ПРИЕЗЖАЙТЕ
, будете первое время жить у нас, работу искать через интернет. А они отказываются: ты что, у меня домик в Куренях или квартира от бабушки на «Омеге» досталась! В итоге за три года лишь один парень к нам приехал. Теперь его в Уральск поганой метлой не выгонишь.