Фото с сайта ria.ru Фото с сайта ria.ru Президент Венесуэлы Николас Мадуро предложил политическое убежище бывшему сотруднику американских спецслужб Эдварду Сноудену, ареста которого добиваются США, сообщает NBC News. «Как глава государства и правительства Боливарианской республики Венесуэла я принял решение предложить гуманитарное убежище молодому американцу Эдварду Сноудену, чтобы он могу жить... преследованию со стороны империи», — объявил Мадуро, выступая в пятницу на военном параде в Каракасе, приуроченном ко дню независимости Венесуэлы. «Он — молодой человек, который как бунтарь рассказал правду о том, что США шпионили за всем миром», — добавил президент Венесуэлы. «Кто здесь виновный? Молодой человек <...> который раскрывает планы войны, или правительство США, которое отправляет бомбы и оружие террористической сирийской оппозиции, против народа и законного президента Башара Асада? Кто здесь террорист? Кто здесь глобальный преступник?« — заявил Мадуро под аплодисменты и крики военнослужащих на параде (цитата по агентству Reuters). Мадуро в ходе своего выступления не назвал никаких условий, на которых Сноуден может получить убежище. Реакция Сноудена на предложение главы Венесуэлы пока неизвестна. Кроме того, неясно, сможет ли он вообще добраться до этой страны из «Шереметьево», где он, по данным разных источников, скрывается в транзитной зоне. Между Москвой и Каракасом нет прямых коммерческих рейсов, маршрут включает в себя пересадку в Гаване. Для совершения транзита Сноудену необходимо получить разрешение кубинских властей. Большей проблемой в свете недавнего инцидента с самолетом президента Боливии Эво Моралеса может стать перелет через воздушное пространство европейских стран. У Сноудена будет возможность использовать альтернативный маршрут— долететь из Москвы во Владивосток, а оттуда продолжить путь на восток через Тихий океан в Южную Америку, отмечает агентство Reuters. Представители Белого дома в пятницу отказались комментировать заявление Мадуро. Венесуэла может быть не единственным вариантом для американца. В пятницу, незадолго до выступления президента Венесуэлы, власти Никарагуа заявили, что получили прошение Эдварда Сноудена и могут согласиться дать ему убежище, «если позволят обстоятельства». forbes.ru