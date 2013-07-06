На новом спутнике «Глонасс-М», заменившем накануне в орбитальной группировке системы ГЛОНАСС аппарат, вышедший из строя, в пятницу также возникли неполадки, сообщило агентство «Интерфакс» со ссылкой на информационно-аналитический центр Роскосмоса. «Зафиксированы пониженные точностные характеристики», - говорится в пресс-релизе ведомства. Через некоторое время от спутника была получена информация о том, что характеристики вернулись в норму. И в настоящее время аппарат используется по целевому назначению, говорится в сообщении. Речь идет о космическим аппарата «Глонасс-М» - системный номер 2 (№747), запущенный на орбиту 26 апреля и введеный в эксплуатацию 4 июля. Он был введен в состав системы ГЛОНАСС вместо спутника №728, который 1 июля перестал подавать навигационный сигнал. Его пытались безуспешно активировать и через шесть часов вывели из группировки для исследований и поставили на техобслуживание. На замену ему во вторую точку был отправлен резервный аппарат №747. В настоящее время орбитальная группировка системы ГЛОНАСС насчитывает 24 работающих космических аппарата. ?Это обеспечивает 100-процентное покрытие территории Земли навигационным сигналом. Еще три спутника 2007, 2005 и 2004 годов запуска находятся в орбитальном резерве, а один - проходит этап летных испытаний. Всего в орбитальной группировке ГЛОНАСС насчитывается 29 аппаратов. forbes.ru