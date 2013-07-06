Иллюстративное фото с сайта vladnews.ru Иллюстративное фото с сайта vladnews.ru Телефонный террорист грозил взорвать здание "СНПС-Актобемунайгаз", если компания не выплатит 500 тысячи долларов США, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на пресс-службу ДВД области 20 июня примерно к 10 часам дня в приемную нефтяной компании с мобильного телефона позвонил неизвестный мужчина и, представившись Димой, потребовал от руководства "СНПС-Актобемунайгаз" выплатить ему 500 тысяч долларов США за выполненную работу при строительстве нового здания компании. В случае не выполнения требований мужчина пообещал взорвать здание с помощью взрывного устройства, которое он заложил еще при строительстве. В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками ДВД совместно с ДКНБ области задержан 31-летний мужчина, который уже дал признательные показания. Как сообщили полицейские, изъяты 2 сотовых телефона марки «Nokia» и приобщены к материалам уголовного дела в виде вещественного доказательства. Задержанный водворен в изолятор временного содержания. Ведется следствие.