Иллюстративное фото с сайта bk55.ru Иллюстративное фото с сайта bk55.ru В Кандыагаше 44-летняя оралманка бросилась под поезд, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". В линейный отдел полиции на станции Кандыагаш поступило телефонное сообщение о том, что 44-летняя женщина бросилась под пассажирский поезд сообщением «Алматы-Актобе». От полученных травм она скончалась на месте. По данным пресс-службы департамента внутренних дел на транспорте, уроженка Республики Каракалпакстан приехала в Казахстан в августе прошлого года вместе с семьей. Имеется предсмертная записка «Куралай полицияга бер». Причина суицида, как передают полицейские, семейный скандал. - Труп доставлен в морг Мугалжарского района. Задержка пассажирского поезда «Алматы-Актобе» составила 28 минут. На место происшествия выезжали оперативная следственная группа. Проводится проверка, - дополнили в ДВД на транспорте.