"Акжайык" проиграл на родном поле

Акжайык проиграл "Ордабасы" на родном поле. Игра закончилась со счётом 2:1 в пользу шымкентской команды. В первом тайме инициатива была на стороне гостей - футболисты «Ордабасы" вели активную игру. Однако «Акжайык» не отсиживался в обороне и создавал опасные моменты у ворот противника. Стоит отметить, что на сегодняшний день в составе команды всего 13 футболистов, 11 на поле и 2 на скамейке запасных. Капитан "Акжайыка" Руслан ХАИРОВ атакует ворота противника, но без успеха. За первый тайм команды присматривались друг к другу, но по-настоящему хороших атак так и не было. Во втором тайме наша команда взяла инициативу в свои руки. Из-за короткой скамьи запасных замен до сих пор не было. Гости наносят ответные атаки, вратарю «Акжайыка» Роману БАГАУТДИНОВУ пришлось несколько раз спасать ворота. Ближе к концу второго тайма из-за ошибки уральского защитника Владимира ПОКАТИЛОВА был назначен угловой удар. Футболист команды «Ордабасы» Данило БЕЛИЧ, который недавно вышел на поле, отправляет мяч прямо в ворота «Акжайыка». Наша команда не осталась в долгу и через несколько минут футболист "Акжайыка" Якуб ХЛЕБОУН забивает ответный гол. Не успели уральские футболисты и болельщики порадоваться забитому мячу, как на 90 минуте шымкентский футболист Евгений ЛЕВИН заколачивает второй гол в уральские ворота. Матч окончился со счетом 2:1 в пользу ФК «Ордабасы». Главный тренер ФК «Ордабасы», Виктор ПАСУЛЬКО: -Как и ожидалось, игра получилась очень напряженная. Команда «Акжайык» очень грамотно сегодня оборонялась. Очень хорошо настроились на игру, я думаю, здесь недооценки не было, команда очень хорошая. Я говорил своим ребятам, что будет очень сложно, очень тяжело, надо набраться терпения. Потому что к этому полю соперник приспособлен больше. Наша победа заслужена. Я думаю, что сегодня мы должны были 3-4 гола забить, но это футбол. Ассистент тренера ФК «Акжайык» Артур АВАКЯНЦ: - Я хотел бы поблагодарить наших ребят. Жаловаться мы не будем. Люди считают, что если нам заплатили, то у нас больше нет проблем. Ребята всегда играли хорошо и с деньгами и без. Я не соглашусь, что у команды было 3-4 момента. Да может быть матч шел под давлением «Ордабасы», но никакого преимущества у них не было. Неприятно пропускать мяч на 90 минуте. Нам не хватило концентрации. Для нас это сильный удар, вы знаете, что ребята играли достойно. Сейчас нас 13 человек. У нас за всю игру была лишь одна замена, мы не собираемся оправдываться, мы будем идти вперед и вам не будет стыдно за нашу команду. Фото Петра ТРОЦЕНКО