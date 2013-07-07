Фото с сайта novayagazeta-ug.ru Фото с сайта novayagazeta-ug.ru Это не единственная причина, в ходе визита будут обсуждаться и актуальные вопросы двусторонних отношений. Об этом сообщил «РИА Новости» пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, недавно состоялся телефонный разговор между двумя лидерами, где они договорились о продолжении контактов. «Этот визит будет хорошей возможностью и для того, чтобы поздравить президента Казахстана, и обсудить актуальные вопросы двусторонних отношений», - сказал Песков. Владимир Путин прилетел в Казахстан из Казани, где принимал участие в церемонии открытия Всемирной летней универсиады. rusnovosti.ru